#Буквы собрали основную информацию на данный момент.
В воскресенье было подтверждено 2048 случаев заболевания на материковом Китае.
Глобальные подсчеты: во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом, из которых 70 548 – на материковом Китае.
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа Covid-19 заразилась россиянка.
В ближайшее время женщину доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.
‼️О ситуации вокруг российских граждан, находящихся на борту круизного судна «#Diamond_Princess»
❗Посольство…
Опубліковано The Embassy of the Russian Federation to Japan Понеділок, 17 лютого 2020 р.
Китай дезинфицирует и уничтожает деньги
Центральный банк Китая внедрил новую стратегию сдерживания коронавируса – глубокую очистку и уничтожение потенциально зараженных денежных средств.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус может жить в окружающей среде нескольких часов.
По этой причине в зданиях дезинфицируют лифтовые кнопки, дверные ручки и другие поверхности.
Денежные средства, поступающие из районов с высокой степенью риска, таких как больницы и рынки, будут “специально обрабатываться” и отправляться обратно в центральный банк, а не рециркулироваться.
Пассажирам круизного судна Westerdam запрещен въезд в Таиланд
Таиланд запретил всем пассажирам круизного судна Westerdam, за исключением граждан Таиланда, сходить на берег.
По данным малазийских властей, один пассажир дал положительный результат на вирус. Пассажиры с корабля высадились в Камбодже в пятницу после того, как им было отказано во въезде в несколько портов, в том числе в Таиланде.
99 новых случаев заражения на лайнере Diamond Princess
Еще у 99 человек с круизного лайнера Diamond Princess оказался положительный результат на новый коронавирус.
В настоящее время на Diamond Princess насчитывается 456 случаев из 3600 человек, которые находятся на борту.
- В пятницу, 21 февраля, во время часа вопросов к правительству парламентарии заслушают отчет Премьера Алексея Гончарука и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой относительно ситуации с коронавирусом.