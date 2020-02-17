По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC), жертвами коронавируса на материковом Китае в воскресенье стали 105 человек. Общее число смертей составляет 1 775 человек.

#Буквы собрали основную информацию на данный момент.

В воскресенье было подтверждено 2048 случаев заболевания на материковом Китае.

Глобальные подсчеты: во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом, из которых 70 548 – на материковом Китае.

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа Covid-19 заразилась россиянка.

В ближайшее время женщину доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

Китай дезинфицирует и уничтожает деньги

Центральный банк Китая внедрил новую стратегию сдерживания коронавируса – глубокую очистку и уничтожение потенциально зараженных денежных средств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус может жить в окружающей среде нескольких часов.

По этой причине в зданиях дезинфицируют лифтовые кнопки, дверные ручки и другие поверхности.

Денежные средства, поступающие из районов с высокой степенью риска, таких как больницы и рынки, будут “специально обрабатываться” и отправляться обратно в центральный банк, а не рециркулироваться.

Пассажирам круизного судна Westerdam запрещен въезд в Таиланд

Таиланд запретил всем пассажирам круизного судна Westerdam, за исключением граждан Таиланда, сходить на берег.

По данным малазийских властей, один пассажир дал положительный результат на вирус. Пассажиры с корабля высадились в Камбодже в пятницу после того, как им было отказано во въезде в несколько портов, в том числе в Таиланде.

99 новых случаев заражения на лайнере Diamond Princess

Еще у 99 человек с круизного лайнера Diamond Princess оказался положительный результат на новый коронавирус.

В настоящее время на Diamond Princess насчитывается 456 случаев из 3600 человек, которые находятся на борту.