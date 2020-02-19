По состоянию на сегодняшний день, 19 феврале, во всем мире зафиксировано 75 тысяч случаев заражения коронавирусом из Китая. Из них 2 тысячи закончились летально.

#Буквы собрали всю актуальную информацию по этому поводу.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, во всем мире вследствие заражения коронавирусом Covid-19 умерли 2009 человека, вылечились и были выписаны из больницы 14 532 человека.

При этом, количество подтвержденных случаев заболевания во всем мире составляет 75 199.

Коронавирус COVID-19 смертельно опасен для онкобольных

Китайские исследователи заявили, что онкобольные имеют больших шанс заразиться коронавирусом COVID-19 и он может стать для них смертельно опасным.

В сообщении сказано, что риск повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с онкологией. По мнению специалистов, если перенести плановую терапию или даже операцию на более поздний срок, это обезопасит пациента от высокой вероятности заразиться коронавирусом, а также усилит меры личной защиты.

Чем старше человек – тем выше вероятность того, что заражение закончится смертью.

В Ухане умер директор больницы, предназначеной для больных коронавирусом

Директор ведущей больницы в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса, скончался от этой болезни.

Лю Чжимин, директор больницы, умер в 10:30 утра. Это седьмой работник здравоохранения, ставший жертвой вируса. Его больница была предназначена для лечения исключительно больных коронавирусом.

Эвакуация украинцев из Китая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань, эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV.

Аваков рассказал, что речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане.

После того как самолет прилетит в Ухань, граждане, которым сообщат заранее об эвакуации, будут доставлены к воздушному судну. На борту будут 16 человек экипажа, которые после прилета будут на карантине со всеми пассажирами.

Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут.

За время полета, граждане получат питание, средства гигиены, а также защитные маски, которые будут меняться три раза.

После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.

Вместе с украинцами будут эвакуированы несколько иностранцев, среди которых граждане Беларуси, Нидерландов, Германии, Коста-Рики, Аргентины и России. Аваков пояснил, что это нормальная практика, поскольку уже есть примеры вывоза украинцев российским самолетом.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что 9 стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань в провинции Хубэй, которые является эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Минздрав нашел в Украине 4 безопасных места, готовых принять эвакуированных из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии нового коронавируса.

В частности, она отметила, что из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Все будет зависеть от количества людей, которых привезут в Киев.

“Места безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех других украинцев”, – сказала Скалецкая.

Однако, она не конкретизировала, о каких именно местах идет речь. Министр отметила, что не называет эти локации “из соображений безопасности”.

Скалецкая в очередной раз акцентировала внимание на том, что эвакуировать с Уханя будут здоровых граждан.