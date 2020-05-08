По состоянию на 8 мая в мире уже почти 4 млн случаев заболевания COVID-19, количество смертей составляет 271 тысячу. Тем не менее охваченный пандемией мир начинает понемногу ослаблять карантин и жители стран возвращаются к привычному образу жизни.

#Буквы рассказывают, как страны выходят из карантина.

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ВОЗ предупреждает, что преждевременная отмена карантина может спровоцировать рост заболеваемости или высокую смертность. Также в организации подчеркнули, что не могут разработать общий механизм ослабления карантина, так как у каждой страны своя ситуация.

При этом ВОЗ назвали условия, когда страны могут ослаблять карантин:

когда есть доказательства того, что передачу вируса удалось взять под контроль;

медучреждения проводят достаточный объем тестирования населения; у них есть необходимые защитные средства и возможности изоляции и лечения всех больных COVID-19;

минимизированы риски вспышки в домах престарелых, психиатрических учреждениях;

на рабочих местах обеспечивается – дистанцирование, антисептики, санитайзеры;

контролируются риски завоза инфекции из других стран;

общины заинтересованы в процессе ослабления карантина, у них есть право голоса и необходимая информация.

Украина

Кабинет министров продлил карантин до 22 мая при условии, что с 11 мая некоторые ограничения будут ослаблены.

С 11 мая будет разрешено работать:

летним площадкам заведений общественного питания;

парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты;

магазинам непродовольственных товаров;

библиотекам и музеям;

стоматологическим кабинетам;

нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам;

тренировки в командных видах спорта для профессионалов.

Италия

4 мая в Италии заработал второй этап смягчения карантина, который предусматривает восстановление производственной деятельности, открытие парков для прогулок. С понедельника также возобновилась работа строительных компаний и некоторых оптовых торговцев.

Школы в Италии будут закрыты вплоть до сентября.

Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют свои границы для граждан.

Граждане трех стран будут иметь возможность свободно передвигаться по региону, но любой, въезжающий извне, должен будет самостоятельно изолироваться в течение 14 дней. Балтийская зона путешествий станет первой в своем роде в Евросоюзе.

Эстония

С 15 мая возобновят обучение во всех образовательных учреждениях страны.

С 10 мая в стране разрешат проводить богослужения и религиозные мероприятия.

С 11 мая в стране откроют все торговые центры, музеи, выставочные залы.

С 18 мая в Эстонии будет разрешено проводить публичные собрания, но не более 10 людей.

Словакия

Со среды, 6 мая, власти Словакии заявили о значительном ослаблении карантина.

В стране открылись террасы ресторанов, гостиницы, небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны. В ресторанах можно сидеть максимум по два человека за столиком. Торговые центры еще закрыты, но разрешена работа продуктовых супермаркетов, аптек и магазинов с прессой, которые находятся в ТРЦ.

Также открыли природные целебные источники и SPA-салоны, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты соцобслуживания, объекты соцзащиты детей и соцопеки, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Закрытыми остаются кинотеатры, театры и школы.

Австрия

В Австрии с 1 мая начался постепенный выход из карантина. С 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви. Рестораны и бары будут работать до 23:00. Также должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Польша

В Польше анонсировали поэтапный выход из карантина. 4 мая открылись торговые центры и ряд магазинов. Они будут работать с соблюдением ограничений – один человек на 15 кв. м. Поляки должны носить защитные маски в общественных местах. В Украине с 4 мая открылись польские консульства.

6 мая в стране открылись детские сады, хотя окончательное решение принимают местные власти. Карантин в школах продлили до 24 мая.

20 апреля в Польше уже открылись для посещения лесопарковые зоны и детские площадки.

Германия

В стране открыли крупные магазины. При этом руководство должно не допускать возникновения очередей и обеспечить гигиенические меры.

Также во второй половине мая может быть возобновлено проведение Чемпионата Германии по футболу. При этом футбольные матчи будут проводиться без зрителей на стадионах.

Греция

Греция начала выходить из карантина 4 мая. План выхода предусматривает три этапа. Сначала откроются небольшие магазины (в т.ч. и книжные) и салоны красоты, отменяется система SMS для выхода за пределы дома, а также будут сняты ограничения на передвижение в пределах провинций страны. В церквях можно будет молиться в одиночку.

Испания

Отдыхать туристы в Испании в этом году не смогут.

Со 2 мая испанцам разрешили прогулки и физические упражнения на свежем воздухе.

Сербия

В Сербии с 4 мая заработал общественный транспорт и железная дорога, открылись кафе и рестораны, но вход только в масках.

При этом с 27 апреля в Сербии заработали рынки, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, но с ограничением по количеству клиентов.

Словения

С 4 мая заработали парикмахерские, салоны красоты. Еще 20 апреля в Словении открылись автомастерские и магазины товаров для дома, мебельные, автосалоны, веломагазины.

Швейцария

В Швейцарии с 11 мая откроются магазины, спортивные и культурные учреждения, рестораны и бары.

Также возобновят работу начальные и средние классы школ.

Помимо того, страна смягчит ограничения в работе общественного транспорта.

Следующая фаза смягчения карантина в Швейцарии начнется 8 июня в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране не усугубится.

Франция

Правительство частично ослабит карантин в стране с 11 мая. Сначала разрешат работу предприятиям торговли, за исключением баров и ресторанов.

Норвегия и Дания

Норвегия с 15 апреля открыла детские сады и школы для учеников 1-5 классов, а Дания с 20 апреля начала открывать дошкольные заведения. При этом в школах и садах действуют специальные ограничения. Дети приносят еду из дома.

Южная Корея

20 апреля в стране возобновились службы в церквях и спортивные соревнования без болельщиков.

Иран

20 апреля в Иране открылись торговые центры, магазины и рынки. Но режим работы только до 18:00. Открыли проезд международными автомагистралями. Рестораны, спортзалы, мечети и другие общественные заведения все еще закрыты.

Израиль

Еще в апреле начали ослаблять карантин. С 26 апреля возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины. Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос.

Египет

В Египте разрешили открывать отели для внутренних туристов. Условием работы отелей является пропускная способностью не более 25% отдыхающих.

Кабинет министров Египта заявил, что с 1 июня будет разрешено заполнять отель гостями до 50 %.

На курортах не разрешается проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян. Запрещена работа открытых буфетов.

США

43 американских штата планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений. Губернатор каждого штата будет принимать свое решение об ослаблении карантина.

Колумбия

В Колумбии продлили карантин, но с некоторыми послаблениями. С 11 мая планируют возобновить работу промышленных секторов, продажи автомобилей и строительного сектора.

Но в стране по прежнему под запретом работа баров, клубов, ресторанов. Запрещены массовые мероприятия.

Еще одно из послаблений – разрешено выходить на улицу детям в возрасте от 6 до 17 лет трижды в неделю в течение 30 минут. При этом, дети до 14 лет должны гулять на улице только в сопровождении взрослых.