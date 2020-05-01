Пандемия коронавируса может растянуться на два года. Впоследствии же COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).

По мнению ученых, коронавирус не удастся взять под контроль, пока две трети населения Земли не получат иммунитет к нему.

“Продолжительность пандемии, вероятно, составит от 18 до 24 месяцев, поскольку в человеческой популяции постепенно развивается коллективный иммунитет”, – отмечают ученые в своем отчете.

Они указывают на то, что инфицированные люди, у которых симптомы заболевания еще не проявились, уже могут быть заразны и заражать других.

“Учитывая возможности передачи SARS-CoV-2 (вызывающего заболевание COVID-19, – ред.), от 60 до 70 % населения может потребоваться иммунитет для достижения критического порога коллективного иммунитета, при котором можно остановить пандемию. Это осложняется тем фактом, что мы еще не знаем, как долго может сохраняться иммунитет против SARS-CoV-2 (этот срок может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет)”, – считают исследователи.

Они предполагают, что даже если иммунитет будет снижаться, его наличие позволит ослабить тяжесть протекания болезни и контагиозность вируса (свойство передаваться от больных организмов к здоровым). Однако ученые уточняют, что данное предположение “еще предстоит оценить”. Кроме того, они рассчитывают на изобретение вакцины, “которая, скорее всего, не будет доступна до 2021 года”.

Исследователи также представили три возможных сценария развития пандемии COVID-19:

• Сценарий 1. За первой волной коронавируса, которая пришлась на весну 2020 года, последуют серия повторяющихся более слабых волн в течение 1 – 2 лет. Согласно этому сценарию, пандемия окончательно ослабеет примерно в 2021 году. Данный сценарий может потребовать периодического восстановления ограничительных мер.

• Сценарий 2. За первой волной COVID-19, которая пришлась на весну 2020 года, последует более крупная волна осенью или зимой 2020 года и одна или несколько более слабых в 2021 году. Эта модель также потребует восстановления ограничительных мер: для смягчения последствий пандемии и предотвращения перегруженности систем здравоохранения.

• Сценарий 3. После первой волны COVID-19 весной 2020 года будет наблюдаться постепенное ослабление пандемии (без четко выраженных новых волн заболевания). Этот сценарий, вероятно, не потребует восстановления ограничительных мер.

“Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не закончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет”, – отмечают авторы исследования.

При этом ученые подчеркивают, что коронавирус COVID-19 впоследствии может стать сезонным заболеванием (и не исчезнет даже после 2022 года).

“Какой бы сценарий ни происходил при пандемии, мы должны быть готовы к еще как минимум 18-24 месяцам значительной активности COVID-19 с “горячими точками”, периодически возникающими в различных географических областях. По мере ослабления пандемии, вероятно, что SARS-CoV-2 продолжит циркулировать в популяции людей и приобретет сезонный характер, но заболевание будет протекать в более легкой форме, как это уже происходило с другими менее патогенными коронавирусами”, – говорится в отчете.