Коронавирус COVID-19 начал циркулировать в октябре 2019 года и мог не стать мировой пандемией, если бы один из зараженных не пришел в декабре на рынок морепродуктов в Ухане.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в научном журнале Science.

Исследователи поставили цель – разобраться, когда коронавирус мог появиться в Китае и как сумел распространиться по всему миру.

Они пришли к выводу, что “только невезение и толкучка на рынке морепродуктов в Ухане дали вирусу необходимое преимущество, чтобы распространиться по всему миру”.

Майкл Воробей, профессор эволюционной биологии в Университете Аризоны, который работал над исследованием, отметил, что коронавирусу необходим был “случайный случай”, чтобы распространиться по всему миру.

“Если бы все было немного по-другому, если бы тот первый человек, который принес его на рынок в Ухане, решил никуда не идти в тот день, или даже был слишком болен, чтобы идти, и просто остался дома, или то и другое, то пандемии могло бы не быть. Возможно, мы даже не узнали бы об этом”, – сказал он.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи использовали метод молекулярного датирования. Они измеряли скорость, с которой распространялся и мутировал вирус, чтобы вычислить, как долго он вообще существует.

Они также создали компьютерные модели, чтобы показать, когда и как он начал распространяться.

“Наше исследование было разработано, чтобы ответить на вопрос, как долго SARS-CoV-2 мог распространяться в Китае до того, как его обнаружили”, – сказал Джоэл Вертхайм, доцент Отделения инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения Калифорнийского университета.

Для этого ученые замерили три элемента: то, как SARS-CoV-2 распространялся в Ухане до локдауна, генетическое разнообразие вируса в Китае и сообщения о самых ранних случаях COVID-19 в Китай. Объединив эти показатели, они пришли к выводу, что первый случай заражения коронавирусом на территории Китая произошел не раньше середины октября 2019 года, когда SARS-CoV-2 начал циркулировать в провинции Хубэй.

В период с октября по декабрь этим вирусом заразились около 10 человек, не более.

Вспышка началась после того, как кто-то, инфицированный коронавирусом в активном фазе, отправилась на рынок в Ухане.

Ученые отметили, что геном коронавируса SARS-CoV-2 появился именно в Китае. Потому все случаи заражения на территории Европы и США, которые квалифицируют, как коронавирус, считают неправдивыми, так как геномы отличаются.

Какое животное стало источником вируса – неизвестно. Генетические данные показывают, что летучие мыши являются носителями близкородственного вируса, но это могло быть и другое живое существо.

Исследователи отметили, что опасные вирусы по типу SARS-CoV-2 появляются гораздо чаще, но из-за благоприятного стечения обстоятельств, могут не успеть инфицировать большое количество людей.

“Возможен такой сценарий: вирус SARS-CoV-2 распространялся среди очень небольшого количества людей в октябре, ноябре и декабре, а затем попал на рынок морепродуктов в Ухане”, – сказал Воробей.

То есть рынок не был местом, где люди впервые заразились вирусом, а просто местом, откуда он смог распространиться.