Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в научном журнале Science.
Исследователи поставили цель – разобраться, когда коронавирус мог появиться в Китае и как сумел распространиться по всему миру.
Они пришли к выводу, что “только невезение и толкучка на рынке морепродуктов в Ухане дали вирусу необходимое преимущество, чтобы распространиться по всему миру”.
Майкл Воробей, профессор эволюционной биологии в Университете Аризоны, который работал над исследованием, отметил, что коронавирусу необходим был “случайный случай”, чтобы распространиться по всему миру.
“Если бы все было немного по-другому, если бы тот первый человек, который принес его на рынок в Ухане, решил никуда не идти в тот день, или даже был слишком болен, чтобы идти, и просто остался дома, или то и другое, то пандемии могло бы не быть. Возможно, мы даже не узнали бы об этом”, – сказал он.
Чтобы прийти к такому выводу, исследователи использовали метод молекулярного датирования. Они измеряли скорость, с которой распространялся и мутировал вирус, чтобы вычислить, как долго он вообще существует.
Они также создали компьютерные модели, чтобы показать, когда и как он начал распространяться.
“Наше исследование было разработано, чтобы ответить на вопрос, как долго SARS-CoV-2 мог распространяться в Китае до того, как его обнаружили”, – сказал Джоэл Вертхайм, доцент Отделения инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения Калифорнийского университета.
Для этого ученые замерили три элемента: то, как SARS-CoV-2 распространялся в Ухане до локдауна, генетическое разнообразие вируса в Китае и сообщения о самых ранних случаях COVID-19 в Китай. Объединив эти показатели, они пришли к выводу, что первый случай заражения коронавирусом на территории Китая произошел не раньше середины октября 2019 года, когда SARS-CoV-2 начал циркулировать в провинции Хубэй.
В период с октября по декабрь этим вирусом заразились около 10 человек, не более.
Вспышка началась после того, как кто-то, инфицированный коронавирусом в активном фазе, отправилась на рынок в Ухане.
Ученые отметили, что геном коронавируса SARS-CoV-2 появился именно в Китае. Потому все случаи заражения на территории Европы и США, которые квалифицируют, как коронавирус, считают неправдивыми, так как геномы отличаются.
Какое животное стало источником вируса – неизвестно. Генетические данные показывают, что летучие мыши являются носителями близкородственного вируса, но это могло быть и другое живое существо.
Исследователи отметили, что опасные вирусы по типу SARS-CoV-2 появляются гораздо чаще, но из-за благоприятного стечения обстоятельств, могут не успеть инфицировать большое количество людей.
“Возможен такой сценарий: вирус SARS-CoV-2 распространялся среди очень небольшого количества людей в октябре, ноябре и декабре, а затем попал на рынок морепродуктов в Ухане”, – сказал Воробей.
То есть рынок не был местом, где люди впервые заразились вирусом, а просто местом, откуда он смог распространиться.
- Британский штамм коронавируса B.1.1.7 все более быстро распространяется в Европе. Группа ученых выявила, что этот вариант коронавируса вызывает больше смертей, чем штамм, который пришел из китайского города Ухань – SARS-CoV-2.