Об этом идет речь в научном материале The Lancet Oncology.
В сообщении сказано, что риск повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с онкологией. По мнению специалистов, если перенести плановую терапию или даже операцию на более поздний срок, это обезопасит пациента от высокой вероятности заразиться коронавирусом, а также усилит меры личной защиты.
В связи с эти медики настаивают на том, что онкобольным, инфицированным коронавирусом, необходим особый уход и наблюдение со стороны медперсонала.
Также медики напомнили о том, что наиболее уязвимым к коронавирусу остается старшее поколение людей.
Чем старше человек – тем выше вероятность того, что заражение закончится смертью.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.