Китайские исследователи заявили, что онкобольные имеют больших шанс заразиться коронавирусом COVID-19 и он может стать для них смертельно опасным.

Об этом идет речь в научном материале The Lancet Oncology.

В сообщении сказано, что риск повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с онкологией. По мнению специалистов, если перенести плановую терапию или даже операцию на более поздний срок, это обезопасит пациента от высокой вероятности заразиться коронавирусом, а также усилит меры личной защиты.

В связи с эти медики настаивают на том, что онкобольным, инфицированным коронавирусом, необходим особый уход и наблюдение со стороны медперсонала.

Также медики напомнили о том, что наиболее уязвимым к коронавирусу остается старшее поколение людей.

Чем старше человек – тем выше вероятность того, что заражение закончится смертью.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.