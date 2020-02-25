На территории Италии резко возросло количество зараженных коронавирусом, тогда как в мире общая динамика идет на спад. На сегодняшний день успешно вылечились и выписаны з больниц свыше 27,5 тысяч человек.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом составляет 80146 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 2699 человек.

В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 159, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22.

В самом Китае возросло число жертв нового коронавируса – умерли уже 2663 человек.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отмечает, что за сутки была зафиксирована 71 смерть. Также почти 2,6 тысяч человек выписаны из больниц.

В Китае общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет более 77,6 тысяч.

Коронавирус в Италии

В Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умер седьмой пациент.

В больнице итальянского города Комо умер 62-летний мужчина. Отмечается, что умерший имел много хронический заболеваний.

Сейчас Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

Количество инфицированных составляет 229 человек.

Поезд, который ехал из Италии в Австрию, останавливали из-за подозрения китайского коронавируса у двух пассажирок.

Пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Распространение коронавируса в мире

Ученые Имперского колледжа Лондона считают, что две трети случаев атипичного коронавируса за пределами Китая может быть не идентифицировано.

“Мы сравнили среднемесячное количество пассажиров, путешествующих из Уханя в основные интернациональные хабы с количеством подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая. Отталкиваясь этих данных, мы обнаружили, что приблизительно две трети случаев могли быть не идентифицированы. Наши выводы подтверждаются похожими анализами других групп”, – сообщил автор доклада, доктор Сангита Батия.

В частности, в Сингапуре могут быть не выявлены 63% случаев заболевания китайским коронавирусом. При этом в Канаде, Шри-Ланке, Индии, Швеции, Бельгии, Непале и Финляндии могут быть не идентифицированы 73% случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия коронавируса COVID-19 достигла своего пика более двух недель назад и уже пошла на спад.

По данным ВОЗ, пик эпидемии пришелся на 23 января — 2 февраля. С тех пор эпидемия коронавируса неуклонно снижается.

Коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess

Почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину.

24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Коронавирус в Украине

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают протесты против размещения в их регионе людей, эвакуированных из Китая.

Высказались против протестов 74% опрошенных украинцев.

При этом 15% украинцев поддерживают протесты против размещения в регионе эвакуированных из Китая людей, а 11% затрудняются четко ответить.

Протесты против размещения эвакуированных не поддерживает приблизительно одинаковые процент людей (71-73%) на Востоке, в Центра и на Западе страны. На Юге Украины такие протесты не поддерживают 80% украинцев.

В Государственной пограничной службы Украины заявили, что будут “визуально наблюдать” за пассажирами из Италии из-за коронавируса.

Министерство охраны здоровья (МОЗ) ввело проведение температурного скрининга на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии.

Кабинет Министров восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения.