По состоянию на 24 февраля число погибших в Китае от нового коронавируса COVID-19 выросло до 2592 человек.

Об этом сообщает Channel New Asia.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки на материковом Китае умерло 150 человек.

Комиссия также подтвердила в общей сложности 409 новых случаев заражения в Китае.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране в настоящее время составляет 77 150 человек.

Несколько провинций сообщают об отсутствии новых случаев заражения в течение нескольких дней подряд.

Китай в понедельник объявил, что выделил 99,5 млрд юаней (14,16 млрд долларов США) на сдерживание вспышки вируса.

Напомним, что коронавирус распространился более чем в 25 странах.