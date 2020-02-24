Об этом сообщает Channel New Asia.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки на материковом Китае умерло 150 человек.
Комиссия также подтвердила в общей сложности 409 новых случаев заражения в Китае.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране в настоящее время составляет 77 150 человек.
Несколько провинций сообщают об отсутствии новых случаев заражения в течение нескольких дней подряд.
Китай в понедельник объявил, что выделил 99,5 млрд юаней (14,16 млрд долларов США) на сдерживание вспышки вируса.
Напомним, что коронавирус распространился более чем в 25 странах.
- Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.
- Ранее сообщалось, что вирус распространился на севере Италии, в основном в административных областях Ломбардия и Венето. Также есть заразившиеся в областях Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт. В Италии были приняты строгие чрезвычайные меры, включая запрет на проведение публичных мероприятий в 10 муниципалитетах.