Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В субботу, 7 марта, 20-летняя жительница штата Миссури, которая накануне вернулась из Италии, где наблюдается вспышка коронавируса, обратилась на горячую линию по борьбе с заболеванием и рассказала о своем плохом самочувствии. Медики посоветовали ей пройти обследование, а также оставаться на самоизоляции вместе с семьей, пока не будут известны результаты анализа.
В тот же день отец пациентки проигнорировал рекомендации врачей и отправился с младшей дочерью на массовое мероприятие в школу.
“То, как семья реагировала на эту ситуацию, на самом деле показывает, как люди должны и не должны вести себя”, — сказал Сэм Пейдж, мэр округа Сент Луис, штат Миссури.
Пейдж сказал, что в воскресенье чиновники здравоохранения узнали о действиях отца и напомнили ему, что он должен оставаться в изоляции. В случае, если он снова проигнорирует приказы, медицинские работники намерены добиваться его изоляции в судебном порядке.
“Мы зависим от здравого смысла и доброй воли людей, с которыми мы общаемся, и когда мы просим кого-то изолироваться, нам приходится доверять им”, — добавил мэр.
- Ранее сообщалось, что в Италии карантинные меры, введенные властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.
- Сейчас в Италии на карантин закрыты северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.