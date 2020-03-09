Американец вместе с дочерью посетил массовое мероприятие в школе несмотря на то, что его семья должна находиться на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В субботу, 7 марта, 20-летняя жительница штата Миссури, которая накануне вернулась из Италии, где наблюдается вспышка коронавируса, обратилась на горячую линию по борьбе с заболеванием и рассказала о своем плохом самочувствии. Медики посоветовали ей пройти обследование, а также оставаться на самоизоляции вместе с семьей, пока не будут известны результаты анализа.

В тот же день отец пациентки проигнорировал рекомендации врачей и отправился с младшей дочерью на массовое мероприятие в школу.

“То, как семья реагировала на эту ситуацию, на самом деле показывает, как люди должны и не должны вести себя”, — сказал Сэм Пейдж, мэр округа Сент Луис, штат Миссури.

Пейдж сказал, что в воскресенье чиновники здравоохранения узнали о действиях отца и напомнили ему, что он должен оставаться в изоляции. В случае, если он снова проигнорирует приказы, медицинские работники намерены добиваться его изоляции в судебном порядке.

“Мы зависим от здравого смысла и доброй воли людей, с которыми мы общаемся, и когда мы просим кого-то изолироваться, нам приходится доверять им”, — добавил мэр.