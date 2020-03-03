За прошедшие сутки, 3 марта, количество умерших вследствие заражения китайским коронавирусом COVID-2019 возросло до 3117 человек. В целом, количество зараженных составляет 90 912.

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Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943.

Согласно данным из 31 провинции Китая, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.

За сутки умер 31 заболевший коронавирусом. 125 человек заразились, а 2742 – выздоровели.

Распространение коронавируса в мире

Количество больных в Италии составляет 2036.

Значительное количество зараженных зафиксировано в Иране – 1501 человек.

В Иране от коронавируса умер член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади.

Франция, Германия и Испания также насчитали более сотни больных.

В то же время вместе с количеством зараженных в Италии растет число летальных исходов. Сейчас жертвами коронавируса стали 52 человека. Также 3 смерти констатировали во Франции.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19, который является возбудителем тяжелой пневмонии, подтвержден в Латвии.

К странам, где вспыхнул COVID-2019, присоединились Саудовская Аравия, Латвия, Марокко, Тунис, Иордания.

Также в Москве подтвердили 1 случай заражения. Всего в России 3 человека заболели на коронавирус.

Известно, что мужчина вернулся в Россию 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя 4 дня он обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Он был госпитализирован в инфекционную больницу, заболевание протекает в легкой форме.

Официальные лица предупредили жителей Нью-Йорка, что коронавирус COVID-19 неизбежно будет распространяться в городе, но паниковать не стоит.

В штате Вашингтон зафиксировано еще четыре случая смерти от коронавируса, в результате чего число погибших от COVID-19 в США достигло шести.

Коронавирус в Украине

В связи с тем, что в Гонконге зафиксировали случай инфицирования собаки коронавирусом COVID-19, в Украину запретили ввоз животных из Китая.

Житель Тернополя сообщил о заражении знакомого коронавирусом, чтобы заставить приехать к нему скорую помощь. За этот поступок мужчина понесет административную ответственность, на него составили протокол за заведомо ложный вызов специальных служб.