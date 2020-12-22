В Антарктиде, которая считалась единственным континентом, не пострадавшем от пандемии коронавируса, зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19.

Об этом пишет The Guardian.

В частности, вспышку зафиксировали на чилийской исследовательской базе генерала Бернардо О’Хиггинса Рикельме. COVID-19 подтвердили у 36 человек, среди которых – 26 военнослужащих чилийской армии и 10 – обслуживающий персонал.

Всех больных эвакуировали в город Пунта-Аренас в Чили, где они находятся в изоляции.

Отмечается, что попытки сдержать распространение вируса в Антарктиде дорого обходятся. Все основные исследовательские проекты и любые проекты ученых всего мира приостановлены.

Хотя на континенте нет постоянных жителей, на начало зимы на острове находилось 1000 исследователей и других граждан.