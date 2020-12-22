Об этом пишет The Guardian.
В частности, вспышку зафиксировали на чилийской исследовательской базе генерала Бернардо О’Хиггинса Рикельме. COVID-19 подтвердили у 36 человек, среди которых – 26 военнослужащих чилийской армии и 10 – обслуживающий персонал.
Всех больных эвакуировали в город Пунта-Аренас в Чили, где они находятся в изоляции.
Отмечается, что попытки сдержать распространение вируса в Антарктиде дорого обходятся. Все основные исследовательские проекты и любые проекты ученых всего мира приостановлены.
Хотя на континенте нет постоянных жителей, на начало зимы на острове находилось 1000 исследователей и других граждан.
- Ранее министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Вели Мкизе заявил, что в стране выявлен новый вид коронавируса. По его словам, вторую волну спровоцировал именно новый COVID-19.