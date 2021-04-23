Коронавірус досяг найвищої вершини в світі - перший випадок COVID-19 зафіксовано на Евересті.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Так, принаймні, один альпініст на Евересті дав позитивний результат на COVID-19, всього через кілька тижнів після того, як найвища вершина в світі знову відкрилася після року закриття.

Через вірус норвезький альпініст Ерленд Несс був ізольований в лікарні. У шерпа з його групи також був позитивний результат на вірус.

Несс не знає, де він міг підхопив коронавірус, але можливо це сталося, коли він перебував в одному з будиночків в долині Кхумбу. Він додав, що міг би “зробити більше”, щоб захистити себе, наприклад, більш ретельно мити руки і носити маску весь день.

“Не багато людей використовували маски в поході”, – згадує Несс, який близько шести днів погано себе почував в горах, перш ніж 15 квітня його евакуювали на вертольоті.

Очікується, що сотні іноземних альпіністів спробують здійснити сходження в цьому весняному сезоні, який почався в квітні.

Крім доходів від туризму, Непал заробляє 4 мільйони доларів за рахунок щорічної видачі дозволів на сходження на Еверест.

За даними Департаменту імміграції Непалу, всі мандрівники, які в’їжджають в країну, повинні надати негативний тест на COVID, зроблений протягом 72 годин до прильоту.

При цьому, туристи з країн, де циркулює нові штами коронавірусу, будуть змушені пройти додатковий 10-денний карантин в готелі. Якщо через п’ять днів тест виявиться негативним, їм буде дозволено провести решту днів на домашньому карантині.