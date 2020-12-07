Одинаковыми симптомами, которыми сопровождаются ОРВИ, грипп и коронавирус, является кашель и боль в горле, лихорадка, усталость, насморк. Но при COVID-19 возникают еще и другие признаки заболевания.

#Буквы объясняют, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.

Медики компании-производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.

Простуда (ОРВИ)

Что это?

Простуда – это респираторное заболевание, вызванное различными типами вирусов, причем самыми распространенными являются риновирусы. Простуда часто циркулирует зимой и весной, но человек может заболеть простудой в любое время года.

Симптомы простуды

Симптомы простуды могут быть подобными симптомам гриппа, однако они, как правило, слабее и обычно включают следующее:

насморк;

боль в горле;

головная боль;

ломота в теле;

кашель,

чихание.

Как долго длится?

Большинство людей выздоравливают от простуды в течение семи-десяти дней.

Когда стоит обратиться к врачу из-за простуды?

Если у вас есть что-то из приведенного, вам нужно позвонить медицинскому работнику:

Лихорадка, которая длится дольше четырех дней, или, у детей младше трех месяцев, лихорадка, составляет 39 или более

Симптомы, которые продолжаются 10 дней и более без улучшения

Лихорадка, кашель или другие симптомы, которые улучшаются, но потом возвращаются или становятся более тяжелыми

Обезвоживание

Затрудненное дыхание или учащенное дыхание

Хронические состояния здоровья, которые ухудшаются

Любые другие симптомы, которые вызывают у вас беспокойство.

Грипп

Что это?

Грипп – это респираторное заболевание, вызванное различными вирусами. Грипп может быть легким или тяжелым и даже привести к госпитализации или смерти. Некоторые группы людей, включая маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с основными заболеваниями, могут быть под угрозой серьезных осложнений. Ежегодная вакцинация против гриппа может помочь предотвратить заболевание. CDC рекомендует, за небольшими исключениями, каждому пройти вакцинацию против гриппа в начале сезона, в идеале в сентябре или октябре.

Симптомы гриппа

Симптомы гриппа могут быть подобными симптомам простуды, но они, как правило, более тяжелые; они также могут быть подобными симптомам COVID-19.

Общие симптомы гриппа включают:

высокую температуру;

боль в горле;

кашель,

головная боль;

насморк / заложенность носа;

боли в мышцах / теле;

усталость;

рвота / диарея (чаще встречается у детей).

Как долго длятся?

Некоторые больные гриппом выздоравливают через несколько дней, а другим может понадобиться около двух недель.

Когда следует обратиться к врачу?

Есть много типов симптомов гриппа, которые нуждаются в медицинской помощи:

учащенное дыхание / затрудненное дыхание;

боль в груди / давление;

сильная мышечная боль

обезвоживания / отсутствие мочеиспускания

головокружение

судороги

сильная слабость,

лихорадка или кашель, которые периодически возвращаются.

COVID-19

Что такое COVID-19?

COVID-19, который является новым типом коронавируса, является респираторным заболеванием, которое может по-разному влиять на людей, у некоторых людей наблюдаются симптомы, похожие на грипп. Как и грипп, симптомы COVID-19 могут варьироваться от легких до тяжелых, а старики и люди с основными заболеваниями могут иметь больший риск развития серьезных осложнений. В отличие от гриппа, еще не существует вакцины против COVID-19.

Симптомы COVID-19

Ученые все еще изучают COVID-19. Следующий список включает ряд потенциальных симптомов, но это не все симптомы. Позвоните своему врачу, если считаете, что у вас COVID-19 и договоритесь о тестировании.

Симптомы COVID-19:

лихорадка / озноб;

кашель,

затрудненное дыхание – боли в мышцах / теле;

усталость;

головная боль;

потеря вкуса или запаха;

больное горло;

насморк / заложенность носа;

тошнота, рвота и диарея.

Как долго длится?

Легкая форма обычно длится от одной до двух недель, в то время как более тяжелые случаи могут длиться от шести недель.

Когда вам следует обратиться к врачу через коронавирус?

COVID-19 может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Немедленно позвоните на помощь, если возникнут следующие симптомы:

затрудненное дыхание

постоянная боль / давление в грудной клетке

чувство растерянности

проблемы с бодрствованием или пробуждением

синий оттенок губ и лица.

Норовирус

Что такое норовирус?

Норовирус, который иногда называют желудочным гриппом – это вирус, который может распространяться через зараженную пищу и воду или через контакт с зараженным человеком. Это одна из основных причин острого гастроэнтерита и является основной причиной пищевых заболеваний. Норовирус можно подхватить в любое время года, но чаще всего с ноября по апрель.

Какие симптомы норовируса

Общие симптомы включают:

рвота

диарея

боль в животе

тошнота.

Реже распространенные симптомы включают лихорадку, головную боль и боли в теле.

Как долго длятся симптомы норовируса?

У человека обычно симптомы появляются через 12-48 часов после контакта с норовирусом. Как правило, люди с норовирусом выздоравливают за один-три дня.

Когда следует вызывать врача?

Вам следует вызвать врача, если у вас есть что-то из следующих функций:

кровавый стул;

сильная рвота;

боль в животе;

обезвоживание;

диарея, которая длится через несколько дней.