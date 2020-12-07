#Буквы объясняют, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.

Медики компании-производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.

Простуда (ОРВИ)

Что это?

Простуда – это респираторное заболевание, вызванное различными типами вирусов, причем самыми распространенными являются риновирусы. Простуда часто циркулирует зимой и весной, но человек может заболеть простудой в любое время года.

Симптомы простуды

Симптомы простуды могут быть подобными симптомам гриппа, однако они, как правило, слабее и обычно включают следующее:

  • насморк;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • ломота в теле;
  • кашель,
  • чихание.

Как долго длится?

Большинство людей выздоравливают от простуды в течение семи-десяти дней.

Когда стоит обратиться к врачу из-за простуды?

Если у вас есть что-то из приведенного, вам нужно позвонить медицинскому работнику:

  • Лихорадка, которая длится дольше четырех дней, или, у детей младше трех месяцев, лихорадка, составляет 39 или более
  • Симптомы, которые продолжаются 10 дней и более без улучшения
  • Лихорадка, кашель или другие симптомы, которые улучшаются, но потом возвращаются или становятся более тяжелыми
  • Обезвоживание
  • Затрудненное дыхание или учащенное дыхание
  • Хронические состояния здоровья, которые ухудшаются
  • Любые другие симптомы, которые вызывают у вас беспокойство.

Грипп

Что это?

Грипп – это респираторное заболевание, вызванное различными вирусами. Грипп может быть легким или тяжелым и даже привести к госпитализации или смерти. Некоторые группы людей, включая маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с основными заболеваниями, могут быть под угрозой серьезных осложнений. Ежегодная вакцинация против гриппа может помочь предотвратить заболевание. CDC рекомендует, за небольшими исключениями, каждому пройти вакцинацию против гриппа в начале сезона, в идеале в сентябре или октябре.

Симптомы гриппа

Симптомы гриппа могут быть подобными симптомам простуды, но они, как правило, более тяжелые; они также могут быть подобными симптомам COVID-19.

Общие симптомы гриппа включают:

  • высокую температуру;
  • боль в горле;
  • кашель,
  • головная боль;
  • насморк / заложенность носа;
  • боли в мышцах / теле;
  • усталость;
  • рвота / диарея (чаще встречается у детей).

Как долго длятся?

Некоторые больные гриппом выздоравливают через несколько дней, а другим может понадобиться около двух недель.

Когда следует обратиться к врачу?

Есть много типов симптомов гриппа, которые нуждаются в медицинской помощи:

  • учащенное дыхание / затрудненное дыхание;
  • боль в груди / давление;
  • сильная мышечная боль
  • обезвоживания / отсутствие мочеиспускания
  • головокружение
  • судороги
  • сильная слабость,
  • лихорадка или кашель, которые периодически возвращаются.

COVID-19

Что такое COVID-19?

COVID-19, который является новым типом коронавируса, является респираторным заболеванием, которое может по-разному влиять на людей, у некоторых людей наблюдаются симптомы, похожие на грипп. Как и грипп, симптомы COVID-19 могут варьироваться от легких до тяжелых, а старики и люди с основными заболеваниями могут иметь больший риск развития серьезных осложнений. В отличие от гриппа, еще не существует вакцины против COVID-19.

Симптомы COVID-19

Ученые все еще изучают COVID-19. Следующий список включает ряд потенциальных симптомов, но это не все симптомы. Позвоните своему врачу, если считаете, что у вас COVID-19 и договоритесь о тестировании.

Симптомы COVID-19:

  • лихорадка / озноб;
  • кашель,
  • затрудненное дыхание – боли в мышцах / теле;
  • усталость;
  • головная боль;
  • потеря вкуса или запаха;
  • больное горло;
  • насморк / заложенность носа;
  • тошнота, рвота и диарея.

Как долго длится?

Легкая форма обычно длится от одной до двух недель, в то время как более тяжелые случаи могут длиться от шести недель.

Когда вам следует обратиться к врачу через коронавирус?

COVID-19 может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Немедленно позвоните на помощь, если возникнут следующие симптомы:

  • затрудненное дыхание
  • постоянная боль / давление в грудной клетке
  • чувство растерянности
  • проблемы с бодрствованием или пробуждением
  • синий оттенок губ и лица.

Норовирус

Что такое норовирус?

Норовирус, который иногда называют желудочным гриппом – это вирус, который может распространяться через зараженную пищу и воду или через контакт с зараженным человеком. Это одна из основных причин острого гастроэнтерита и является основной причиной пищевых заболеваний. Норовирус можно подхватить в любое время года, но чаще всего с ноября по апрель.

Какие симптомы норовируса

Общие симптомы включают:

  • рвота
  • диарея
  • боль в животе
  • тошнота.

Реже распространенные симптомы включают лихорадку, головную боль и боли в теле.

Как долго длятся симптомы норовируса?

У человека обычно симптомы появляются через 12-48 часов после контакта с норовирусом. Как правило, люди с норовирусом выздоравливают за один-три дня.

Когда следует вызывать врача?

Вам следует вызвать врача, если у вас есть что-то из следующих функций:

кровавый стул;

сильная рвота;

боль в животе;

обезвоживание;

диарея, которая длится через несколько дней.

  • Ранее глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что первыми вакцину от коронавируса COVID-19 получат работники сферы охраны здоровья.