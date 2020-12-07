#Буквы объясняют, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа.
Медики компании-производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.
Простуда (ОРВИ)
Что это?
Простуда – это респираторное заболевание, вызванное различными типами вирусов, причем самыми распространенными являются риновирусы. Простуда часто циркулирует зимой и весной, но человек может заболеть простудой в любое время года.
Симптомы простуды
Симптомы простуды могут быть подобными симптомам гриппа, однако они, как правило, слабее и обычно включают следующее:
- насморк;
- боль в горле;
- головная боль;
- ломота в теле;
- кашель,
- чихание.
Как долго длится?
Большинство людей выздоравливают от простуды в течение семи-десяти дней.
Когда стоит обратиться к врачу из-за простуды?
Если у вас есть что-то из приведенного, вам нужно позвонить медицинскому работнику:
- Лихорадка, которая длится дольше четырех дней, или, у детей младше трех месяцев, лихорадка, составляет 39 или более
- Симптомы, которые продолжаются 10 дней и более без улучшения
- Лихорадка, кашель или другие симптомы, которые улучшаются, но потом возвращаются или становятся более тяжелыми
- Обезвоживание
- Затрудненное дыхание или учащенное дыхание
- Хронические состояния здоровья, которые ухудшаются
- Любые другие симптомы, которые вызывают у вас беспокойство.
Грипп
Что это?
Грипп – это респираторное заболевание, вызванное различными вирусами. Грипп может быть легким или тяжелым и даже привести к госпитализации или смерти. Некоторые группы людей, включая маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с основными заболеваниями, могут быть под угрозой серьезных осложнений. Ежегодная вакцинация против гриппа может помочь предотвратить заболевание. CDC рекомендует, за небольшими исключениями, каждому пройти вакцинацию против гриппа в начале сезона, в идеале в сентябре или октябре.
Симптомы гриппа
Симптомы гриппа могут быть подобными симптомам простуды, но они, как правило, более тяжелые; они также могут быть подобными симптомам COVID-19.
Общие симптомы гриппа включают:
- высокую температуру;
- боль в горле;
- кашель,
- головная боль;
- насморк / заложенность носа;
- боли в мышцах / теле;
- усталость;
- рвота / диарея (чаще встречается у детей).
Как долго длятся?
Некоторые больные гриппом выздоравливают через несколько дней, а другим может понадобиться около двух недель.
Когда следует обратиться к врачу?
Есть много типов симптомов гриппа, которые нуждаются в медицинской помощи:
- учащенное дыхание / затрудненное дыхание;
- боль в груди / давление;
- сильная мышечная боль
- обезвоживания / отсутствие мочеиспускания
- головокружение
- судороги
- сильная слабость,
- лихорадка или кашель, которые периодически возвращаются.
COVID-19
Что такое COVID-19?
COVID-19, который является новым типом коронавируса, является респираторным заболеванием, которое может по-разному влиять на людей, у некоторых людей наблюдаются симптомы, похожие на грипп. Как и грипп, симптомы COVID-19 могут варьироваться от легких до тяжелых, а старики и люди с основными заболеваниями могут иметь больший риск развития серьезных осложнений. В отличие от гриппа, еще не существует вакцины против COVID-19.
Симптомы COVID-19
Ученые все еще изучают COVID-19. Следующий список включает ряд потенциальных симптомов, но это не все симптомы. Позвоните своему врачу, если считаете, что у вас COVID-19 и договоритесь о тестировании.
Симптомы COVID-19:
- лихорадка / озноб;
- кашель,
- затрудненное дыхание – боли в мышцах / теле;
- усталость;
- головная боль;
- потеря вкуса или запаха;
- больное горло;
- насморк / заложенность носа;
- тошнота, рвота и диарея.
Как долго длится?
Легкая форма обычно длится от одной до двух недель, в то время как более тяжелые случаи могут длиться от шести недель.
Когда вам следует обратиться к врачу через коронавирус?
COVID-19 может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Немедленно позвоните на помощь, если возникнут следующие симптомы:
- затрудненное дыхание
- постоянная боль / давление в грудной клетке
- чувство растерянности
- проблемы с бодрствованием или пробуждением
- синий оттенок губ и лица.
Норовирус
Что такое норовирус?
Норовирус, который иногда называют желудочным гриппом – это вирус, который может распространяться через зараженную пищу и воду или через контакт с зараженным человеком. Это одна из основных причин острого гастроэнтерита и является основной причиной пищевых заболеваний. Норовирус можно подхватить в любое время года, но чаще всего с ноября по апрель.
Какие симптомы норовируса
Общие симптомы включают:
- рвота
- диарея
- боль в животе
- тошнота.
Реже распространенные симптомы включают лихорадку, головную боль и боли в теле.
Как долго длятся симптомы норовируса?
У человека обычно симптомы появляются через 12-48 часов после контакта с норовирусом. Как правило, люди с норовирусом выздоравливают за один-три дня.
Когда следует вызывать врача?
Вам следует вызвать врача, если у вас есть что-то из следующих функций:
кровавый стул;
сильная рвота;
боль в животе;
обезвоживание;
диарея, которая длится через несколько дней.
- Ранее глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что первыми вакцину от коронавируса COVID-19 получат работники сферы охраны здоровья.