В зоне наибольшего риска заболевания коронавирусом находятся пожилые люди и люди, у которых есть хронические заболевания.

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В частности, к хроническим заболеваниям, которые увеличивают риск заражения коронавирусом, относятся:

• Болезни сердца;

• Диабет;

• Заболевания легких.

“Если вы подвержены более высокому риску серьезного заболевания, вызванного COVID-19, из-за вашего возраста или из-за серьезной долговременной проблемы со здоровьем, вам очень важно предпринять действия, чтобы снизить риск заболевания этим заболеванием”, – подчеркнули в CDC.

В Центре также дали рекомендации, как обезопасить себя от заражения коронавирусом:

Избегайте тесного контакта с больными людьми;

Часто мойте руки с мылом и не менее 20 секунд;

Если помыть руки возможности нет, следует используовать дезинфицирующее средство для рук, которое содержит не менее 60% спирта;

Насколько это возможно, избегайте касания поверхностей с высокой степенью касания: кнопки лифта, дверные ручки, поручни;

Старайтесь не касаться лица, носа и глаз;

Очистите и продезинфицируйте свой дом;

Избегайте скопления людей, особенно в плохо проветриваемых помещениях.

Отмечается, что риск заболеть респираторным вирусом, таким как COVID-19, может возрасти в людных, закрытых помещениях с небольшой циркуляцией воздуха, если в толпе есть люди, которые болеют.

Ранее в министерстве охраны здоровья Украины призвали украинцев ограничить передвижение пожилых родственников по стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.