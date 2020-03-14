Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В частности, к хроническим заболеваниям, которые увеличивают риск заражения коронавирусом, относятся:
• Болезни сердца;
• Диабет;
• Заболевания легких.
“Если вы подвержены более высокому риску серьезного заболевания, вызванного COVID-19, из-за вашего возраста или из-за серьезной долговременной проблемы со здоровьем, вам очень важно предпринять действия, чтобы снизить риск заболевания этим заболеванием”, – подчеркнули в CDC.
В Центре также дали рекомендации, как обезопасить себя от заражения коронавирусом:
- Избегайте тесного контакта с больными людьми;
- Часто мойте руки с мылом и не менее 20 секунд;
- Если помыть руки возможности нет, следует используовать дезинфицирующее средство для рук, которое содержит не менее 60% спирта;
- Насколько это возможно, избегайте касания поверхностей с высокой степенью касания: кнопки лифта, дверные ручки, поручни;
- Старайтесь не касаться лица, носа и глаз;
- Очистите и продезинфицируйте свой дом;
- Избегайте скопления людей, особенно в плохо проветриваемых помещениях.
Отмечается, что риск заболеть респираторным вирусом, таким как COVID-19, может возрасти в людных, закрытых помещениях с небольшой циркуляцией воздуха, если в толпе есть люди, которые болеют.
Ранее в министерстве охраны здоровья Украины призвали украинцев ограничить передвижение пожилых родственников по стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- 13 марта в Украине зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это пациентка, которую ранее госпитализировали в Житомирской области.
- Отмечалось, что пациентка с коронавирусом с Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь. Сегодня женщину подключили к аппарату искусственного дыхания.