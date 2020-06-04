Расовый раскол в США на протяжении последнего времени расширялся, причиной чему стали эпидемия коронавируса и отношение к полиции.

Об этом свидетельствуют данные опроса Axios.

У опрошенных американцев спросили – доверяют ли они местной полиции. 77% респондентов с белой кожей ответили “да”. Всего 36% темнокожих респондентов ответили так же. Если говорить о политической позиции, то доверяют полиции 78% среди республиканцев и 63% среди демократов.

Что касается расового вопроса и коронавируса, то страхи, связанные с эпидемией, есть у 75% темнокожих американцев, а также 42% латиноамериканцев. Среди белого населения страх вследствие эпидемии коронавируса испытывают только 30% опрошенных. Они уверены, что коронавирус приносит больше вреда именно “цветным людям”. Также 70% афроамериканцев говорят, что они очень обеспокоены тем, что данные о пандемии предвзяты в отношении к некоторым расовым группам. Только треть белых и около половины латиноамериканцев разделяют это мнение.

Также этот опрос показал, что полиции доверяет большинство молодых людей, а среди пожилых ответили положительно менее 20%.

“Это сказались давние обиды афроамериканского сообщества с полицией, а также то, как они коммуницировали. Расовые различия огромные. Ситуация накаляется. Поднимая этот вопрос, мы не видим решения, а только видим только безнадежность среди людей, которые из-за этого страдают”, – заявил руководитель Ipsos по связям с общественностью США Клифф Янг.

О том, что коронавирус действительно больше вредит цветным людям, считают 64% опрошенных с демократическими взглядами и 14% из числа республиканцев. О расовом неравенстве больше переживают женщины, чем мужчины.

“Поразительное отсутствие сочувствия к черным людям, поразительное невежество и предвзятость шокируют. Эти цифры могут способствовать «разрушительным последствиям, которые мы наблюдаем сейчас”, – считает Никки Джонс, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Опрос был проведен среди 1033 совершеннолетних американцев в период с 29 мая по 1 июня. Допустимая погрешность в пределах 3,2 % с достоверностью 95%.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.