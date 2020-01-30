Для борьбы с новым смертельным коронавирусом nCoV 2019 пока нет лечения, также и нет вакцины. Но ученые всего мира практически моментально приступили к поиску защиты от нового вируса.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Только за последние пять лет мир столкнулся со вспышками лихорадки Эбола, Зика, еще одного коронавируса под названием Mers (ближневосточный респираторный синдром), а теперь и новый вирус nCoV 2019.

Он уже заразил тысячи людей и убил более 160 человек.

Но в отличие от многих предыдущих вспышек инфекций, когда для разработки вакцин потребовались годы, исследования вакцин, помогающей остановить nCoV 2019, начались в течение нескольких часов после выявления вируса.

Читайте также: Австралийские ученые первыми воссоздали коронавирус nCov 2019

Китайские ученые обнародовали его генетический код очень быстро. Эта информация помогает ученым определить, откуда, вероятно, появился вирус, как он может мутировать по мере развития вспышки и как защитить людей от него.

Благодаря технологическому прогрессу и поддержке правительств всего мира финансировать исследования, исследовательские учреждения различных страны смогли быстро приступить к действиям.

В лаборатории Inovio в Сан-Диего, США, ученые используют относительно новый тип технологии ДНК для разработки потенциальной вакцины. “INO-4800”, как его называют в настоящее время, планирует начать испытания на людях к началу лета.

Кейт Бродерик, старший вице-президент по исследованиям и разработкам в Inovio, сказала: “После того, как Китай предоставил последовательность ДНК этого вируса, мы смогли провести ее через компьютерные технологии нашей лаборатории и разработать вакцину в течение трех часов”.

“Наши ДНК-вакцины уникальны в том, что они используют последовательности ДНК вируса для нацеливания на определенные части патогена, на которые, как мы полагаем, организм вызовет самый сильный ответ. Затем мы используем собственные клетки пациента, чтобы они стали “заводом для вакцины”, укрепляя собственные механизмы естественного ответа организма”.

Пока невозможно сказать, когда закончится вспышка нового коронавируса. Но если работа в Inovio пойдет по плану, компания заявляет, что это будет самая быстрая новая вакцина, когда-либо разработанная и протестированная в условиях вспышки.

В последний раз, когда похожий вирус – Sars – появился в 2002 году, Китай не спешил сообщать миру о происходящем. Поэтому, когда приступили к разработке вакцины, вспышка почти закончилась.

Факты о nCoV 2019:

31 декабря 2019 года. Китай предупреждает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении пневмонии в Ухане.

1 января 2020 года – Рынок морепродуктов/животных, предположительно находящийся в центре вспышки, закрывают.

9 января – ВОЗ заявляет, что инфекция вызвана новым типом коронавируса.

10 января – Китай делится генетическим кодом нового вируса.

11 января – ученые начинают работать над вакциной – и первая смерть подтверждена.

13 января – вирус впервые распространяется за границу, случай в Таиланде.

Работа в этих лабораториях финансируется Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (Cepi), в которую входят ряд правительств и благотворительных организаций со всего мира и финансируется ими.

Коалиция была создан после вспышки Эболы в Западной Африке, чтобы обеспечить финансирование для ускорения разработки вакцин против новых болезней.

Cepi также финансирует две другие программы, которые разрабатывают вакцину для этого нового коронавируса.

Университет Квинсленда работает над созданием вакцины с “молекулярным зажимом”, которая, “обеспечивает целенаправленное и быстрое производство вакцин против множества вирусных патогенов”.

Moderna Inc в Массачусетсе также объединила усилия с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США для ускорения своих исследований.

ВОЗ координирует этот глобальный поиск новой вакцины.

Но несмотря на все усилия по разработке вакцины, исследования все еще находятся на ранней стадии на всех объектах гонки. Клинические испытания занимают время и лучше всего проводятся в условиях вспышки.

И пока нет никаких гарантий, что какой-либо из проектов будет безопасным и достаточно эффективным.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.