14 марта Литва закрыла свои границы для большинства иностранцев. Эстония и Латвия также ввели свои меры безопасности, чтобы остановить распространение нового коронавируса.

Об этом сообщает агентство Channel News Asia.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что страна с населением 2,8 миллиона человек решила восстановить контроль на своих границах с Латвией и Польшей, став пятой страной, сделавшей это в зоне свободного передвижения блока.

Иностранцам будет запрещено въезжать в страну начиная с 10:00 (12:00 по Киеву) в воскресенье, за исключением лиц с видом на жительство, дипломатических работников и войск НАТО.

На грузовые перевозки ограничение не распространяться.

В Литве зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В пятницу правительство закрыло все школы, детские сады и университеты и запретило проведение массовых публичных мероприятий.

С понедельника запрет будет распространяться также на большинство магазинов, ресторанов и пабов, хотя доставка еды будет разрешена. Мера не касается продуктовых магазинов и аптек.

Кроме того, в понедельник кабинет министров утвердит план экономического стимулирования страны – на сумму не менее одного миллиарда евро.

Международное морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение Латвии будет остановлено в полночь 17 марта. Об этом после экстренного заседания чрезвычайного совета сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Исключение будет только для постоянных жителей Латвии, возвращающихся домой и иностранцев, решивших покинуть Латвию.

Напомним, что в Латвии с населением всего 1,9 миллиона человек зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом.

В Эстонии с населением 1,3 миллиона человек – 115 подтвержденными случаями COVID-19. Правительство страны запретило поездки на шесть своих островов для всех, кроме постоянных жителей.

Правительство также решило закрыть все развлекательные центры, спортивные клубы, курорты и бассейны.

Большинство мер будут применяться в течение двух недель, но, по мнению балтийских властей, вероятно, будут продлены.