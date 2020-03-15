Об этом сообщает агентство Channel News Asia.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что страна с населением 2,8 миллиона человек решила восстановить контроль на своих границах с Латвией и Польшей, став пятой страной, сделавшей это в зоне свободного передвижения блока.
Иностранцам будет запрещено въезжать в страну начиная с 10:00 (12:00 по Киеву) в воскресенье, за исключением лиц с видом на жительство, дипломатических работников и войск НАТО.
На грузовые перевозки ограничение не распространяться.
В Литве зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В пятницу правительство закрыло все школы, детские сады и университеты и запретило проведение массовых публичных мероприятий.
С понедельника запрет будет распространяться также на большинство магазинов, ресторанов и пабов, хотя доставка еды будет разрешена. Мера не касается продуктовых магазинов и аптек.
Кроме того, в понедельник кабинет министров утвердит план экономического стимулирования страны – на сумму не менее одного миллиарда евро.
Международное морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение Латвии будет остановлено в полночь 17 марта. Об этом после экстренного заседания чрезвычайного совета сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Исключение будет только для постоянных жителей Латвии, возвращающихся домой и иностранцев, решивших покинуть Латвию.
Напомним, что в Латвии с населением всего 1,9 миллиона человек зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом.
В Эстонии с населением 1,3 миллиона человек – 115 подтвержденными случаями COVID-19. Правительство страны запретило поездки на шесть своих островов для всех, кроме постоянных жителей.
Правительство также решило закрыть все развлекательные центры, спортивные клубы, курорты и бассейны.
Большинство мер будут применяться в течение двух недель, но, по мнению балтийских властей, вероятно, будут продлены.
- Испания стала второй европейской страной, которая закрыла границы и объявила общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса.
- 11 марта власти Италии решили ужесточить карантинные меры из-за вспышки коронавируса COVID-19. Так, принято решение закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.