Коронавирус COVID-19 мог начать распространяться в мире еще с конца 2019 года. Около 10 % населения планеты могут быть им инфицированы.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Новые данные удалось установить благодаря исследованию среди 7,6 тысяч респондентов, которое показало – новый коронавирус циркулировал среди людей с конца прошлого года. Заразиться можно было фактически после первого контакта с ним.

Британские ученые изучили мутации в вирусе и обнаружили свидетельства быстрого распространения.

Результаты исследования опубликовали в журнале Infection, Genetics and Evolution.

“Вирус меняется, но это само по себе не означает, что он становится хуже”, – сказал ученый-генетик Франсуа Баллу из Лондонского института генетики Университетского колледжа.

Баллу вместе с коллегами проанализировал данные из глобальной базы данных, которыми обмениваются ученые.

“Это исключает любой сценарий, предполагающий, что SARSCoV-2 мог быть в обращении задолго до того, как он был идентифицирован, и, следовательно, уже заразил большую часть населения”, – указано в отчете исследователей.

То есть граждане не только Китая, но также Европы и США могли быть заражены коронавирусом и передавать его задолго до того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его распространение пандемией.

Предположительно, вирус начал распространяться в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.

При этом, власти Китай уведомили ВОЗ о распространении неизвестного вируса, вызывающего атипичную пневмонию, только 31 декабря. Распространение вируса назвали пандемией 11 марта.

Ученые также подтвердили, что носителем коронавируса, вероятнее всего, были летучие мыши, которые могли заразить другое животное, которое потом передало вирус человеку.

“Он (коронавирус) появился еще в конце прошлого года и появился почти во всех странах”, – добавил Баллу.

Также исследователь отметил, что искать “нулевого пациента” в разных странах может быть бессмысленно, так как таких пациентов может быть несколько.