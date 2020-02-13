Ученые пришли к выводу, что коронавирус Covid-19 может выжить на поверхности неодушевленных предметов более недели.

Об этом сообщает ScienceAlert.

По данным центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время неясно, может ли человек заразится Covid-19, касаясь поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем касаясь своего рта, носа или, возможно, глаза.

Из-за того, что о Covid-19 известно совсем немного, исследователи используют данные по подобным коронавирусам, таким как SARS и MERS. Исследуя литературу по всем доступным человеческим и ветеринарным вирусам в этом семействе, специалисты обнаружили, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней. Для сравнения: вирус кори может жить на загрязненных поверхностях до двух часов.

Отмечается, что это максимальный срок жизни коронавируса, но в среднем, по словам экспертов, это семейство вирусов может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, включая алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло.

“Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни”, – отметил врач из Университетской больницы Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

Чтобы уменьшить распространение коронавирусов в целом, авторы нового исследования предлагают больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола. Эти конкретные рекомендации ВОЗ являются “очень эффективными” в отношении ОРВИ и MERS.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.