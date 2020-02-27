Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.

Об этом сообщает американский ресурс CNBC.

“Каждая страна должна быть готова к своему первому случаю заболевания. Ни одна страна не должна полагать, что у них не будет случаев. Это было бы фатальной ошибкой. Этот вирус не уважает границы”, – сказал генеральный директор ВООЗ Адханом Гебрейесус.

По его словам, вирус не различает рас и национальностей. Также не имеет значения уровень развития страны.

При этом Гебрейесус заявил, что новый китайский коронавирус имеет потенциал пандемии, однако сейчас не время для страха.

“Сейчас время для действий по предотвращению инфекции и спасению жизней. Страх и паника не помогают. Люди могут беспокоится и будут правы. Но наиболее важно успокоиться и делать правильные вещи для борьбы с этим очень опасным вирусом”, – пояснил он.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Италии, количество случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 528 (с 420, подтвержденных в среду). Большинство из них зафиксированы в северных регионах Италии.

Вследствие заражения скончались еще два человека. Таким образом, количество жертв коронавируса в Италии возросло до 14 человек.