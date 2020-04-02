Президент США Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса, из-за которой введены строгие ограничительные меры, может привести к увеличению количества суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что осознает важность соблюдения мер карантина на протяжении последующих 30 дней, но все же настаивает на том, чтобы страна вернулась к нормальному образу жизни как можно скорее. По словам главы государства, люди, которые находятся в замкнутом пространстве и не имеют работы, больше склонны к суициду.

“Домашнее насилие увеличивается (в стране). И употребление наркотиков тоже”, – заявил Трамп.

Главной причиной суицидов Трамп считает потерю работы и денежных средств. Американцы не могут оплачивать счета, платить кредиты за жилье, покупать необходимые вещи и продукты, продлевать страховки. Из-за безысходности приходят мысли о суициде.

“Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком”, – заявил Трамп.

Он пояснил, что с экономической точки зрения страна переживет некоторые сложности по причине возможного введения временного запрета на перемещения внутри страны.

На данный момент Белый дом изучает возможность отмены некоторых внутренних авиарейсов и железнодорожного сообщения в связи распространением коронавируса. Речь идет о воздушном сообщении с теми районами, где зафиксированы крупные очаги заболевания.

“Я рассматриваю те рейсы, которые идут в очаги распространения. Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний – это очень жесткое решение”, – отметил Трамп.