Об этом предупреждают крупнейшие продовольственные компании мира, пишет британское издание The Guardian.
Эпидемия коронавирус нарушает поставки продовольствия по всему миру и это может увеличить число людей, которые страдают от голода, если правительства не примут меры.
Unilever, Nestlé и PepsiCo, фермерские организации и Фонд ООН, ученые и группы гражданского общества обратились к мировым лидерам с призывом оставить границы открытыми для торговли, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям общества и инвестировать в экологически устойчивое производство продуктов питания.
Кроме того, Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству все больше обеспокоена тем, некоторые правительства могут ограничить экспорт или тарифы на экспорт.
В обращении сказано, что правительства по всему миру должны предпринять скоординированные меры для преодоления последствий и не допустить гуманитарный кризис.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.