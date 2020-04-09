Об этом предупреждают крупнейшие продовольственные компании мира, пишет британское издание The Guardian.

Эпидемия коронавирус нарушает поставки продовольствия по всему миру и это может увеличить число людей, которые страдают от голода, если правительства не примут меры.

Unilever, Nestlé и PepsiCo, фермерские организации и Фонд ООН, ученые и группы гражданского общества обратились к мировым лидерам с призывом оставить границы открытыми для торговли, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям общества и инвестировать в экологически устойчивое производство продуктов питания.

Кроме того, Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству все больше обеспокоена тем, некоторые правительства могут ограничить экспорт или тарифы на экспорт.

В обращении сказано, что правительства по всему миру должны предпринять скоординированные меры для преодоления последствий и не допустить гуманитарный кризис.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.