Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя ВМС США.
“92% членов экипажа Theodore Roosevelt прошли тестирование. На сегодня у 550 был положительный тест, у 3673 — отрицательный”, — заявил представитель ВМС.
Всего на борту находятся более 4 тыс. человек, таким образом заражены более 10% экипажа.
Представитель ведомства уточнил, что 3696 людей переместили в гостинице и казармы на Гуаме, где судно находится на стоянке.
Напомним, 2 апреля сообщалось, что на американском авианосце USS Theodore Roosevelt порядка 80 военнослужащих заразились коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.