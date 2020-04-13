На борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt коронавирусом заразились более 10% членов экипажа.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя ВМС США.

“92% членов экипажа Theodore Roosevelt прошли тестирование. На сегодня у 550 был положительный тест, у 3673 — отрицательный”, — заявил представитель ВМС.

Всего на борту находятся более 4 тыс. человек, таким образом заражены более 10% экипажа.

Представитель ведомства уточнил, что 3696 людей переместили в гостинице и казармы на Гуаме, где судно находится на стоянке.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что на американском авианосце USS Theodore Roosevelt порядка 80 военнослужащих заразились коронавирусом.