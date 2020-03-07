На борту круизного лайнера Grand Princess у берегов США зафиксировали вспышку коронавируса. Первая диагностика показала наличие коронавирусной инфекции у 21 человека.

Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что после проверки 21 тест дал положительный результат на коронавирус. 19 человек – члены экипажа, 2 – пассажиры лайнера.

“Все пассажиры и экипаж будут проверены на коронавирус… Те, кто должен быть помещен в карантин, будут помещены в карантин. Те, кому требуется дополнительная медицинская помощь, получат ее”, – заявил Пенс.

Теперь круизный лайнер доставят в некоммерческий порт, и все пассажиры и экипаж пройдут проверку на возможное заражение.

Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Его задержали у Калифорнии по причине того, что у некоторых пассажиров диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

Медики начали проводить тесты на предмет возможного заражения после того, как у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля, во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

По информации американского телеканала CNN, всего на лайнере находятся 2422 пассажира, а также 1111 членов экипажа. В целом, это представители 54 национальностей.

В общей сложности 46 человек на судне были протестированы на наличие коронавируса.