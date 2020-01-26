Об этом заявил министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй, сообщает The Guardian.
По словам Ма Сяовэя, то, что количество больных увеличивается благодаря “ходячим источникам инфекции” — пациентам без проявления сиптомов — затрудняет контроль и предотвращение заболевания.
“Для этого нового коронавируса мы не определили источник инфекции, и нам не ясен риск ее мутации и то, как она распространяется. Поскольку это новый коронавирус, в ближайшие дни и недели могут произойти некоторые изменения, и опасность, которую он представляет для людей разных возрастов, также меняется”, — добавил министр.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
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25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
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