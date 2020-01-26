Китайские медики выяснили, что инфицированные новым коронавирусом nCoV 2019 могут заражать других до того, как почувствуют первые симптомы заболевания.

Об этом заявил министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй, сообщает The Guardian.

По словам Ма Сяовэя, то, что количество больных увеличивается благодаря “ходячим источникам инфекции” — пациентам без проявления сиптомов — затрудняет контроль и предотвращение заболевания.

“Для этого нового коронавируса мы не определили источник инфекции, и нам не ясен риск ее мутации и то, как она распространяется. Поскольку это новый коронавирус, в ближайшие дни и недели могут произойти некоторые изменения, и опасность, которую он представляет для людей разных возрастов, также меняется”, — добавил министр.

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Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.