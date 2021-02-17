Об этом пишет научный журнал Nature.

Большую часть прошлого года Западная Австралии была свободна от коронавируса. Друзья собирались в барах; люди целовались и обнимали своих родственников; дети ходили в школу без проверки температуры и в масках. Это стало возможным только благодаря жестким ограничениям на поездки и введению карантина в некоторых регионах в начале года. Опыт Западной Австралии дал представление о жизни, свободной от коронавируса SARS-CoV-2. Если другие страны при помощи вакцин будут стремиться к аналогичной стратегии нулевого COVID-19, тогда может ли мир надеяться, что избавиться от вируса?

В январе журнал Nature спросила более 100 иммунологов, исследователей инфекционных заболеваний и вирусологов, изучающих коронавирус, можно ли его искоренить. Почти 90% респондентов думают, что коронавирус станет эндемическим, а это означает, что он будет продолжать циркулировать в определенных группах населения мира в течение многих лет.

“Искоренение этого вируса прямо сейчас во многом похоже на попытку спланировать строительство лестницы на Луну. Это нереально”, – сказал Майкл Остерхольм, эпидемиолог из Миннесотского университета в Миннеаполисе.

Но неспособность искоренить вирус не означает, что смертность, случаи заболевания или социальная изоляция сохранятся в тех же масштабах. Будущее будет в значительной степени зависеть от типа иммунитета, который люди приобретут в результате перенесенной инфекции или вакцинации, и от того, как будет развиваться вирус. Грипп и четыре коронавируса человека, вызывающие простуду, также являются эндемичными. Приобретенный иммунитет, прививки от сезонного гриппа – все это помогает жить без карантина, изоляций и социального дистанцирования.

Более трети респондентов опроса Nature’s считают, что можно будет устранить SARS-CoV-2 в некоторых регионах, но при этом он будет и далее распространяться в других. В регионах с нулевым уровнем COVID-19 будет постоянный риск вспышек заболеваний, но они могут быть быстро подавлены коллективным иммунитетом, если большинство людей будут вакцинированы. Это предположил Кристофер Дай, эпидемиолог из Университета Оксфорд, Великобритания.

Это один из сценариев, который ученые предвидят для SARS-CoV-2: вирус остается, но у людей разовьется иммунитет к нему. Вирус станет врагом, с которым впервые столкнутся в раннем детстве, когда он обычно вызывает легкое течение заболевания или не вызывает симптомов вовсе, сказала Дженни Лавин, исследователь инфекционных заболеваний из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия.

Ученые считают это возможным, потому что именно так ведут себя четыре эндемичных коронавируса – OC43, 229E, NL63 и HKU1. По крайней мере, три из этих вирусов циркулировали в человеческих популяциях в течение сотен лет; два из них являются причиной примерно 15 % респираторных инфекций.

Используя данные предыдущих исследований, Лавин и ее коллеги разработали модель, которая показывает, как большинство детей впервые заболевают этими вирусами в возрасте до 6 лет и вырабатывают к ним иммунитет. Эта защита довольно быстро ослабевает, поэтому ее недостаточно, чтобы полностью блокировать повторное заражение.

Пока неясно, будет ли иммунитет к SARS-CoV-2 вести себя таким же образом. Масштабное исследование среди людей, переболевших COVID-19, показывает, что их уровни антител, которые помогают предотвратить повторное заражение, начинают снижаться примерно через шесть-восемь месяцев. Но их тела также вырабатывают В-клетки памяти, которые могут вырабатывать антитела в случае возникновения новой инфекции, и Т-клетки, которые могут уничтожать инфицированные вирусом клетки, – сказала Даниэла Вейскопф, иммунолог из Института иммунологии Ла-Хойи в Калифорнии. Еще предстоит установить, может ли эта иммунная память блокировать повторное заражение вирусом – хотя случаи повторного заражения были зарегистрированы, и новые вирусные штаммы увеличивают вероятность повторного заболевания.

Вайскопф и ее коллеги отмечают, что если у большинства людей развивается пожизненный иммунитет к вирусу, то вирус вряд ли станет эндемическим. Но иммунитет может ослабнуть через год или два – и уже есть намеки на то, что вирус может эволюционировать. Более половины ученых из опроса Nature считают, что ослабление иммунитета будет одной из основных причин, почему вирус станет эндемическим.

Посколько человечество все еще чувствительно к коронавирусу COVID-19, то статус вируса является пандемическим. В эндемической фазе количество инфекций становится относительно постоянным в течение многих лет. Для достижения этого устойчивого состояния может потребоваться несколько лет или десятилетий, в зависимости от того, насколько быстро у населения разовьется иммунитет.

Если позволить вирусу бесконтрольно распространяться, это будет самым быстрым способом добраться до точки эндемии, но это приведет к миллионам смертей. Этот путь потребует огромных жертв, – говорят ученые.

Вакцины и коллективный иммунитет

Страны, которые начали вакцинацию против COVID-19, вскоре смогут заявить о снижении числа тяжелых заболеваний. Но потребуется больше времени, чтобы увидеть, насколько эффективно вакцины могут снизить передачу инфекции. Данные клинических испытаний предполагают, что вакцины, предотвращающие симптоматическую инфекцию и также могут остановить передачу вируса человеку.

Если вакцины действительно блокируют передачу инфекции, и если они останутся эффективными против новых штаммов вируса, – возможно, удастся устранить вирус в регионах, где будет вакцинировано достаточное количество людей, чтобы создать коллективный иммунитет.

Вакциной, которая на 90% эффективна в блокировании передачи вируса, должны быть привиты не менее 55% населения при условии сохранения мер социального дистанцирования, ношения масок и тому подобное. Согласно модели, разработанной Александрой Хоган из Имперского колледжа Лондона и ее коллегами, без карантинных мер потребуется привить не менее 67% населения страны.

Во многих странах вакцинация даже 55% населения будет сложной задачей. “Вирус сохранится, если в некоторых частях мира люди не будут привиты”, – сказал Джеффри Шаман, исследователь инфекционных заболеваний Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Похоже на грипп?

Пандемия гриппа 1918 года, унесшая жизни более 50 миллионов человек, является критерием оценки всех других пандемий. Она была вызвана вирусом гриппа А, который возник у птиц. С тех пор почти все случаи гриппа А и все последующие пандемии гриппа были вызваны “потомками” вируса 1918 года. Эти “потомки” циркулируют по земному шару, ежегодно заражая миллионы людей. Стоит отметить, что сезонный грипп по-прежнему уносит примерно 650 000 жизней в год.

Кажется, что грипп развивается намного быстрее, чем SARS-CoV-2. Эта особенность является причиной того, что вакцины против гриппа необходимо создавать ежегодно, чего может не понадобиться для SARS-CoV-2.

Тем не менее, коронавирус может перехитрить вакцины. Лабораторные исследования уже показывают, что антитела в крови людей, переболевших COVID-19, менее способны распознавать штамм вируса, впервые идентифицированный в Южной Африке (названный 501Y.V2). Возможно дело в мутациях в белке шипа вируса, на который вакцины и нацелены. Результаты испытаний показывают, что некоторые вакцины могут быть менее эффективными против 501Y.V2, чем против других вариантов вируса.

Тем не менее, у иммунной системы есть много хитростей: она может реагировать на многие особенности вируса, а не только на шип. Ученые считают, что вирусу придется пройти через множество мутаций, чтобы вакцина стала неэффективной. Предварительные результаты испытаний свидетельствуют о том, что вакцины могут защитить людей с 501Y.V2 от тяжелых симптомов.

Ученые считают, что вполне вероятно, вакцины против SARS-CoV-2 нужно будет обновлять, возможно, ежегодно. Но даже в этом случае иммунитет от предыдущей вакцинации или перенесенной инфекции, вероятно, затупит серьезное заболевание. В случае эндемичных коронавирусов частые повторные инфекции повышают иммунитет против родственных вариантов, и, как правило, люди переносят болезнь легко. Но вполне возможно, что вакцины не остановят развитие тяжелых симптомов у некоторых людей.

Кореподобный вирус

Если вакцины против SARS-CoV-2 будут эффективны на протяжении жизни, то вирус может стать чем-то вроде кори. Ученые, конечно, в это мало верят, но говорят, что “все возможно”.

С помощью высокоэффективной противокоревой вакцины человек защищен на всю жизнь – вирус кори был ликвидирован во многих частях мира. До разработки вакцины в 1963 году масштабные эпидемии уносили жизни около 2,6 миллиона человек в год, в основном детей. В отличие от вакцин против гриппа, прививку от кори не надо делать ежегодно.

Корь по-прежнему является эндемическим заболеванием в некоторых регионах мира, где уровень иммунизации очень низок. В 2018 году в результате “глобального возрождения кори” погибло более 140 000 человек. Аналогичная ситуация может возникнуть с SARS-CoV-2, если люди откажутся от вакцинации.

Опрос более 1600 граждан США показал, что более четверти определенно или вероятно отказались бы от вакцины против COVID-19, даже если бы она была бесплатной и считалась безопасной (см. Go.nature.com/3a9b44s).

Коронавирус и животные

Будущее SARS-CoV-2 также будет зависеть от того, приживется ли он в популяции диких животных. Некоторые болезни, хоть и взяты под контроль, но все же продолжают инфицировать людей, потому что животные, такие как насекомые, дают болезнетворным микроорганизмам шанс попасть обратно в людей. К ним относятся желтая лихорадка, вирус Эбола и чикунгунья.

SARS-CoV-2, который вероятно, произошел от летучих мышей, легко заражает многих животных, включая кроликов и хомяков. Особенно он заразен для норок.

Путь, по которому SARS-CoV-2 может стать эндемическим вирусом, сложно предсказать, но общество в некоторой степени контролирует его.