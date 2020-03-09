Об этом сообщает Cyprus News Agency со ссылкой на министра здравоохранения Константиноса Иоанну.
В частности, инфицирование обнаружили у 25-летнего парня, который 26 февраля вернулся из Милана. В аэропорту его осмотрела медсестра, после чего он находился в самоизоляции.
Также короновирус зафиксировали у 64-летнего сотрудника государственной больницы в Никосии.
По последним данным, от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, в мире уже выздоровели 62 тыс. человек. В то же время умерли – 3825 пациентов.
Общее количество инфицированных возросло до 110 041. Кроме материкового Китая, наибольшее количество инфицированных в Южной Корее – 7382, Италии – 7375 и Иране – 6566.
- В Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.