В двух мужчин с Кипра обнаружили новый коронавирус. До этого Кипр был последним государством Европейского Союза, где не обнаружили заболевших на COVID-19.

Об этом сообщает Cyprus News Agency со ссылкой на министра здравоохранения Константиноса Иоанну.

В частности, инфицирование обнаружили у 25-летнего парня, который 26 февраля вернулся из Милана. В аэропорту его осмотрела медсестра, после чего он находился в самоизоляции.

Также короновирус зафиксировали у 64-летнего сотрудника государственной больницы в Никосии.

По последним данным, от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, в мире уже выздоровели 62 тыс. человек. В то же время умерли – 3825 пациентов.

Общее количество инфицированных возросло до 110 041. Кроме материкового Китая, наибольшее количество инфицированных в Южной Корее – 7382, Италии – 7375 и Иране – 6566.