Covid-19 Украина

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Коронавирус остается на масках в течение 7 дней: советы ученых

Исследователи установили, что коронавирус остается на медицинских масках в течение семи дней и призывают придерживаться санитарных правил: мыть руки, не трогать лицо, и вовремя менять средства санитарной защиты.

Вторник, 7 апреля 2020, 12:36

Об этом пишет американсеое издание Business Insider.

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и Центра США по контролю и профилактике заболеваний обнаружили, что коронавирус остается на поверхности санитарных масок в течение семи дней и может инфицировать человека. Коронавирус остается на внешней стороне медицинской маски в течение недели.

“Если вы хотите защитить себя, соблюдайте правила гигиены, часто мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, рту или носу нечистыми руками”, – сказал один из авторов исследования Лео Пун Лит-мэн.

В исследовании говориться, что коронавирус может жить на разных поверхностях от картона, ткани, древесины и до нержавеющей стали. Коронавирус вызывает респираторное заболевание. Вирус, как правило, передается воздушно-капельным путем, через чихание зараженного человек, но может передаваться и через объекты, к которым дотрагивался ифицированный человек, если не мыть руки, касаться лица и не соблюдать правила гигиены.

Ранее было установлено, что коронавирус может оставаться жизнеспособным на медной поверхности в течение 4 часов, на картоне в течение 24 часов и на пластике в течение трех дней. На продолжительность жизни коронавируса также влияют различные факторы, такие как температура и влажность. Поэтому необходимо регулярно дезинфицировать предметы домашнего обихода, к которым люди часто прикасаются, такие, как дверные ручки, столешницы и телефоны.

Медицинские маски для лица, в частности хирургические маски и респираторные маски N95, пользуются повышенным спросом и с момента вспышки, поэтому во многих странах наблюдается их дефицит. Существует не так много научных доказательств того, что маски помогают предотвратить распространение инфекции, за исключением случаев, когда их используют зараженные люди. Но, ученые сходятся во мнении, что оставаться дома и придерживаться социальной дистанции  это лучший способ уменьшить количество инфекций и “сгладить кривую” эпидемии.

Теги: Коронавирус, карантин, эпидемия

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