На Филиппинах от коронавируса скончался мужчина - 44-летний китаец из Ухани. Это первый случай смерти за пределами Китая.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, мужчина заразился до прибытия на Филиппины.

На данный момент в результате вспышки более 300 человек умерли, подавляющее большинство в провинции Хубэй, и более 14 000 человек инфицированы.

Все большее стран вводят запрет на въезд иностранцев из Китая и требуют от своих граждан проходить карантин.

Что известно об этой смерти?

По сообщению Министерства здравоохранения Филиппин, мужчина приехал на Филиппины из Ухани через Гонконг с 38-летней китаянкой, у которой также был положительный результат на вирус.

Мужчину госпитализировали в столице Манила, а затем заболел тяжелой пневмонией.

Рабиндра Абаясингхе, представитель ВОЗ на Филиппинах, призвала людей сохранять спокойствие: “Это первая зарегистрированная смерть за пределами Китая. Однако мы должны учитывать, что это не местный случай. Этот пациент пришел из эпицентра вспышка”.

Местные СМИ сообщали, что мужчина сначала шел на поправку, но потом его состояние за 24 часа резко ухудшилось.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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