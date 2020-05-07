Об этом сообщает американский канал CNN.
Уточняется, что коронавирус был подтвержден у служащего военно-морских сил США, который выполняет обязанности личного камердинера президента Дональда Трампа.
Отмечается, что камердинеры в США являются членами элитной военной части и работают близко к первой семье государства.
Сообщается, что Дональд Трамп был расстроен, когда ему сообщили о положительном результате камердинера на коронавирус.
“Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, они остаются здоровыми”, – сказано в сообщении.
Во время эпидемии коронавируса президент США, вице-президент Майк Пенс и старшие сотрудники администраций регулярно сдают тесты.
- 43 американских штатов планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений.