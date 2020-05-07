У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что коронавирус был подтвержден у служащего военно-морских сил США, который выполняет обязанности личного камердинера президента Дональда Трампа.

Отмечается, что камердинеры в США являются членами элитной военной части и работают близко к первой семье государства.

Сообщается, что Дональд Трамп был расстроен, когда ему сообщили о положительном результате камердинера на коронавирус.

“Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, они остаются здоровыми”, – сказано в сообщении.

Во время эпидемии коронавируса президент США, вице-президент Майк Пенс и старшие сотрудники администраций регулярно сдают тесты.