Про це повідомив американський телеканал CNN.

Президент США Джо Байден дав американській розвідці 90 днів на те, аби встановити походження коронавірусу, зваживши на всі дані та вже проведені дослідження й розслідування з цього приводу. У звіті слід використати дані американських лабораторій та решти федеральних відомств щодо того, чи був вірус переданий від тварини людині, чи завезли його до країни навмисно, чи він з’явився внаслідок “витоку” з лабораторії в Ухані (Китай).

Заява Байдена пролунала на тлі аналогічних закликів високопоставлених чиновників у сфері охорони здоров’я щодо потреби у детальному розслідуванні походження вірусу. Це спричинено тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я вже має подібну доповідь, але вона поверхнева та лише спростовує версію щодо того, що коронавірус спричинив пандемію не через “витік” в лабораторії в Ухані.

Байден однозначно сказав, що не можна відкидати версію щодо того, що коронавірус з’явився саме внаслідок витоку з лабораторії в Ухані. Він зауважив, що це одна з двох версій, яка є в американських розвідників. Але її потрібно довести.

Теорія щодо поширення коронавірусу з лабораторії Уханя знову на порядку денному після доповіді розвідки США. Там було вказано, що кілька китайських вчених з Уханського інституту вірусології госпіталізували з симптомами зараження коронавірусом ще в листопаді 2029 року, тобто за місяць до офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

Через це відновилася й критика аналогічного звіту ВООЗ, в якому вказано, що пандемія не могла початися внаслідок витоку з лабораторії в Ухані.

До приходу Байдена в Білий дім розвідка займалася створенням аналогічної доповіді за наказом 45-го президента Дональда Трампа. Той вимагав доказів походження коронавірусу з лабораторії в Ухані. За даними інсайдерів, коли Байден став американським президентом, розслідування зупинили, бо вважали, що потрібно провести додаткові дослідження.

Коронавірус з’явився з лабораторії в Ухані: чому теорія знову актуальна

По-перше, всі розслідування щодо того, чи могла виникнути пандемія коронавірусу через витік з лабораторії в Ухані, були безрезультатними.

По-друге, гіпотезу щодо такого походження коронавірусу з самого початку плутали з “теоріями змови” щодо того, що коронавірус створили навмисно, як біологічну зброю. Таким чином, теорія стала засобом дезінформації.

По-третє, китайська влада так і не дала міжнародним експертам змоги отримати всі дані щодо перших випадків зараження, аби зрозуміти, коронавірус – результат лабораторних експериментів чи дійсно був переданий людині від тварини-носія.

Дилема Facebook

Раніше, до заяви Байдена, соціальні мережі блокували всі повідомлення та пости, в яких зазначалося, що коронавірус – результат лабораторних експериментів чи біологічна зброя. Такі повідомлення вважали дезінформацією. Тепер, коли розслідування поновлено та така версія знову актуальна, Facebook більше не бокуватиме подібних дописів.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.