Основная информация о китайском атипичном коронавирусе собрана на официальном сайте Всемирной организации охраны здоровья.

Наиболее распространенные симптомы COVID‑19:

Повышение температуры тела

Усталость и утомляемость

Сухой кашель

За время распространения китайского коронавируса у некоторых пациентов наблюдались насморк, заложенность носа, а также диарея или фарингит.

Также в ВООЗ отмечают, что симптомы COVID‑19 могут носить слабовыраженный характер и развиваться достаточно постепенно. Некоторые инфицированные не ощущают плохого самочувствия или определенных четких симптомов. При этом приблизительно в одном из шести случаев возникает дыхательная недостаточность, к чему склонны в основном пожилые люди и люди, имеющие соматические заболевания, проблемы с сердцем, артериальную гипертензию и диабет.

В организации рекомендуют обращаться за медицинской помощью при наличии затрудненного дыхания, кашля и повышенной температуры тела.