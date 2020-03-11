Основная информация о китайском атипичном коронавирусе собрана на официальном сайте Всемирной организации охраны здоровья.
Наиболее распространенные симптомы COVID‑19:
Повышение температуры тела
Усталость и утомляемость
Сухой кашель
За время распространения китайского коронавируса у некоторых пациентов наблюдались насморк, заложенность носа, а также диарея или фарингит.
Также в ВООЗ отмечают, что симптомы COVID‑19 могут носить слабовыраженный характер и развиваться достаточно постепенно. Некоторые инфицированные не ощущают плохого самочувствия или определенных четких симптомов. При этом приблизительно в одном из шести случаев возникает дыхательная недостаточность, к чему склонны в основном пожилые люди и люди, имеющие соматические заболевания, проблемы с сердцем, артериальную гипертензию и диабет.
В организации рекомендуют обращаться за медицинской помощью при наличии затрудненного дыхания, кашля и повышенной температуры тела.
- 9 марта у двух мужчин на Кипре обнаружили коронавирус. До этого Кипр был последним государством Европейского союза, где не было случаев заражения COVID-19.
- Из-за коронавируса Молдова с 10 марта запретит въезд в страну иностранцев, которые прибыли самолетом.
- В Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.