Китайца, который прилетел из города Ухань, госпитализировали с подозрением на коронавирус в польском Вроцлаве.

Об этом сообщает местное издание Gazeta Wroclawska.

31-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу по причине недомогания. Он сообщил, что уже много лет живет в Польше, однако часто путешествует по Китаю и Европе. 23 января он вернулся из Уханя во Вроцлав.

Мужчину госпитализировали в изолированную палату, а образцы крови отправили на анализ в лабораторию в Берлин.

Издание отмечает, что в больнице есть специальный бокс Мельцера – помещение с отдельным входом и двумя отдельными залами. В каждом из них по две кровати, но при необходимости их количество можно увеличить. Залы оснащены специальным оборудованием для инфекционных заболеваний, включая комбинезоны, маски и специальную систему вентиляции.

В настоящее время в Польше нет официально подтвержденного случая коронавируса.