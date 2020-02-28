Об этом сообщает издание Business Insider (South Africa).

По итогам 2019 года в корпорации Anheuser-Busch InBev, владеющей Corona, отмечали, что бренд продемонстрировал сильный рост “при значительном участии таких рынков, как Китай и Южная Африка”. Корпорация считает, что пиво Corona является брендом номер один в китайском сегменте супер-премиум продуктов.

Когда стало известно о вспышке нового коронавируса COVID-19, бренд публично заявлял, что верит, что потребители, несмотря на схожее название, все же не связывают их пиво с заболеванием.

“В целом, мы считаем, что потребители понимают, что нет никакой связи между вирусом и нашим бизнесом”, — сказала представитель бренда Мэгги Боуман.

Но поисковые тенденций в Интернете свидетельствовали об обратном. По данным Google Trends, приведенных Business Insider, за период с 18 по 26 января, количество поисков по запросу “corona beer virus” (“Сorona пивной вирус”) увеличилось на 2 300%. Также на 744% выросло количество запросов”beer virus” (“пивной вирус”) и на 3,233% “beer coronavirus” (“пивной коронавирус”).

Безусловно, никакой связи между коронавирусом и пивом Сorona нет. Путаница возникла из-за того, что название мексиканского пива совпадает с латинский термином, которым назван тип вирусов, у которых под микроскопом можно разглядеть выступающие короноподобные шипы.

Несмотря на то, что связи между пивом Corona и коронавирусом COVID-19 нет, с начала эпидемии продажи бренда значительно сократились. Сумму упущенной за два последних месяца выручки в Китае компания оценивает в 285 млн долларов. До вычета процентов, налогов и прочего — порядка 170 млн долларов.

“Вспышка привела к значительному снижению спроса в Китае. … Кроме того, спрос во время китайского Нового года был ниже, чем в предыдущие годы, поскольку это совпало с началом вспышки”, — отметили в Anheuser-Busch InBev.