Депутат Госдумы России от партии ЛДПР Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции, но скрыл это и не ушел на необходимый в таких случаях двухнедельный режим самоизоляции.

Об этом на заседании Думы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, информирует российское агентство “Интерфакс”.

По его словам, эту информацию партия получила “из Шереметьево”.

После своего возвращения Катасонов посещал заседания Госдумы. Он, в частности, присутствовал на заседании, на котором выступал президент РФ Владимир Путин.

“Мы получили информацию из аэропорта “Шереметьево” от санитарных пограничных служб. Они увидели в зале заседания, там, где сидит фракция ЛДПР, депутата Катасонова, который находился во Франции несколько дней и в понедельник вернулся… Ему было сказано две недели сидеть дома, никуда не выходить… Он появился здесь – вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции. Ему наплевать на всех на нас! Он, может, уже заразил десятки людей здесь”, – заявил Жириновский.

Он также призвал “принять проект постановления о досрочном лишении полномочий депутата Катасонова”.

В итоге Госдума отправила Катасонова на карантин, сообщает “Интерфакс”. По предложению спикера Вячеслава Володина депутату на две недели аннулировали пропуск в Думу.

“Давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Госдуму. Пускай проходит карантин”, – заявил Володин.

На карантин также отправили всех, кто сидел рядом или общался с Катасоновым в Госдуме.

“В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги во фракции с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин”, — сообщил Володин.

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Как информирует издание “Медуза”, сам Катасонов заявил, что ничего не имеет против решения отправить его на карантин. При этом он затруднился ответить, почему проигнорировал требование об изоляции.

Катасонов также выразил мнение, что во время выступления Путина сидел далеко от трибуны и вряд ли мог подвергнуть того опасности.

“Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке… Дело в том, что когда я был во Франции, там не был введен этот режим карантина. Я был 5-го числа там, тогда еще не было принято решение в России. Поэтому сложно было понять, попадаю я или нет под режим самоизоляции. Тем более, что никаких симптомов и особых контактов у меня не было. Я посижу неделю, оставшуюся из двух, на карантине, а потом начну работать”, – заявил депутат в комментарии изданию “Подъем”.

Стоит отметить, что 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом потребовал от всех жителей города, прилетевших из стран, где наблюдается распространение коронавируса, обеспечить себе домашнюю изоляцию сроком на две недели (не ходить на работу и минимизировать посещение общественных мест). Франция входит в число этих стран.

11 марта на самоизоляцию отправился вице-спикер Госдумы Петр Толстой после возвращения из Франции.