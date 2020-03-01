Об этом сообщает информагентство ANSA.
Тесты у 1577 человек в Италии показали положительный результат на коронавирус. 83 человека выздоровели от COVID-19 по всей стране. В целом, с начала чрезвычайной ситуации там заразились 1 694 человека.
9% от общего числа заразившихся (140 пациентов) находятся в отделениях интенсивной терапии.
Больше всего зараженных в районе Ломбардия. В связи со вспышкой вируса в трех северных регионах – Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья закрыты школы и университеты, музеи и театры, запрещены массовые мероприятия. Такие меры продлятся минимум до 8 марта.
Ранее в Италии госпитализировали гражданку Украины с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.