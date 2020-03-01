За последние сутки в Италии от коронавируса погибло 5 человек. Общее количество погибших достигло 34.

Об этом сообщает информагентство ANSA.

Тесты у 1577 человек в Италии показали положительный результат на коронавирус. 83 человека выздоровели от COVID-19 по всей стране. В целом, с начала чрезвычайной ситуации там заразились 1 694 человека.

9% от общего числа заразившихся (140 пациентов) находятся в отделениях интенсивной терапии.

Больше всего зараженных в районе Ломбардия. В связи со вспышкой вируса в трех северных регионах – Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья закрыты школы и университеты, музеи и театры, запрещены массовые мероприятия. Такие меры продлятся минимум до 8 марта.

Ранее в Италии госпитализировали гражданку Украины с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.