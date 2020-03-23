На 22 марта в Италии был зафиксирован 651 летальный исход от коронавируса — это значительно меньше, чем накануне, когда количество жертв составило свыше 800 человек.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом коронавирус достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека. Этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.

Количество подтвержденных новых зараженных выросло на 10,4% до 59 138 человек.

В реанимацию госпитализированы 3 009 пациентов, что на 142 больше, чем вчера. Из них 1142 находятся в Ломбардии. Из 46 638 пациентов в общей сложности 19 846 были госпитализированы с симптомами, а 23 783 – в домашних условиях.

Произошел и существенный рост числа тех, кто вылечился: их число достигло 7024 человек (на 952 больше, чем накануне). Такие высокие темпы держатся уже второй день подряд – ранее от коронавируса излечилось 943 человека.

На ежедневной пресс-конференции глава Гражданской обороны Анджело Борелли пояснил, что “цифры за 22 марта явно контрастируют с цифрами за 21 марта. Надеемся, что эта тенденция подтвердится в ближайшие дни. Но не следует снижать бдительность”.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. На всей территории страны будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Строгий карантин и запрет на передвижение без веской причины действует в Италии с 10 марта. Закрыты учебные заведения, рестораны, бары, спортивные клубы и бассейны. Меры по контролю за соблюдением карантина ужесточаются. На 75% сокращена работа общественного транспорта, ограничено железнодорожное сообщение.