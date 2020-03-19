Фото армейской техники опубликовал в Facebook итальянский политик, глава партии “Лига” Маттео Сальвини.

“Армия вывозит гробы (с умершими от коронавируса – ред.) из Бергамо для кремации за пределами Ломбардии, земли, которая без передышки борется со злом. Это душераздирающая картина”, – написал Сальвини.

Кроме того, видео со специальной техникой размещают в сети пользователи итальянского сегмента интернет.  В Twitter пользователи публикуют видео, на которых запечатлены армейские автомобили. Утверждается, что колонна техники ожидает около города Бергамо.

Отметим, первая смерть от коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля, в регионе Венето. 18 марта в Италии количество погибших от коронавируса увеличилось на рекордные 475 человек за сутки. Согласно последним данным, в Италии из-за коронавируса скончались 2978 человек, а число заражений достигло 35 713 человек.