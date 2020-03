Фото армейской техники опубликовал в Facebook итальянский политик, глава партии “Лига” Маттео Сальвини.

“Армия вывозит гробы (с умершими от коронавируса – ред.) из Бергамо для кремации за пределами Ломбардии, земли, которая без передышки борется со злом. Это душераздирающая картина”, – написал Сальвини.

Кроме того, видео со специальной техникой размещают в сети пользователи итальянского сегмента интернет. В Twitter пользователи публикуют видео, на которых запечатлены армейские автомобили. Утверждается, что колонна техники ожидает около города Бергамо.

#Italy: 🇮🇹

Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy

Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks

The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a

— Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020