В понедельник, 10 марта, Италия закрыла на карантин 60 миллионов жителей, так как количество случаев заражения вирусом COVID-19 по всей стране продолжает расти.

Об этом сообщает издание Time.

На данный момент в Италии самая высокая смертность от коронавируса после Китая: 631 случай смерти и не менее 10 149 человек, инфицированных во всех 20 регионах страны. Количество случаев заболевания выросло на 50 % только 8 марта.

10 марта власти приняли решение о закрытии на карантин всей страны.

Ожидается, что такие меры будут иметь серьезные экономические последствия для Италии.

Как коронавирус начал распространяться в Италии?

Официальное сообщение о первом подтвержденном случае появилось 20 февраля, когда 38-летний мужчина зарегистрировался в местной больнице в городе Кодоньо в Ломбардии. Его анализы дали положительный результат на вирус. Тем не менее некоторые представители здравоохранения считают, что вирус появился в Италии намного раньше.

Газета La Repubblica со ссылкой на начальника отделения неотложной помощи Стефано Палья сообщила, что до того, как был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, в больнице в Кодоно на севере Италии зафиксировали необычайно большое количество случаев пневмонии.

Почему в Италии так много случаев инфицирования и смертей?

Италия сообщает о смертности выше среднего – на уровне 4 %. По данным Национального института здравоохранения, средний возраст пациентов, которые умерли, составляет 81 год.

Стоит отметить, что в Италии проживает очень много людей старше 65 лет – больше, чем в любой другой стране на Европейском континенте, поэтому смертность тут может быть выше.

Готово ли итальянское правительство к эпидемии?

Италия была первой страной Европейского союза, которая запретила полеты в и из Китая.

Однако запрет на поездки мог побудить путешественников использовать стыковочные рейсы без указания страны отправления.

Как правительство реагирует сейчас?

Согласно новому закону о карантине, людей могут штрафовать за въезд в страну или выезд за ее пределы без разрешения, хотя иностранцы могут приехать в Италию.

Все публичные мероприятия запрещены, а школы закрыты по всей стране. Общественные места, такие как спортивные залы, театры и кинотеатры, также закрыты.

Лицам, отказавшимся придерживаться превентивных мер, может грозить до трех месяцев тюремного заключения или штраф в размере 234 долларов США.

Стоит отметить, что в тюрьмах также запретили посещения, а это вызвало протесты в 27 исправительных учреждениях по всей стране.

Папа Римский

Папа Франциск в своих молитвах отдельно упомянул заключенных, зараженных коронавирусом.

“Мы продолжаем молиться за больных этой эпидемии. И сегодня особым образом я хотел бы помолиться за заключенных, наших братьев и сестер, находящихся в тюрьме”, – сказал он.

Австрия

Национальная австрийская железнодорожная система ÖBB прекратила пассажирские железнодорожные перевозки между Австрией и Италией с утра среды.

В Австрии зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом, но случаев смерти нет.