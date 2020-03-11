Об этом сообщает издание Time.
На данный момент в Италии самая высокая смертность от коронавируса после Китая: 631 случай смерти и не менее 10 149 человек, инфицированных во всех 20 регионах страны. Количество случаев заболевания выросло на 50 % только 8 марта.
10 марта власти приняли решение о закрытии на карантин всей страны.
Ожидается, что такие меры будут иметь серьезные экономические последствия для Италии.
Как коронавирус начал распространяться в Италии?
Официальное сообщение о первом подтвержденном случае появилось 20 февраля, когда 38-летний мужчина зарегистрировался в местной больнице в городе Кодоньо в Ломбардии. Его анализы дали положительный результат на вирус. Тем не менее некоторые представители здравоохранения считают, что вирус появился в Италии намного раньше.
Газета La Repubblica со ссылкой на начальника отделения неотложной помощи Стефано Палья сообщила, что до того, как был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, в больнице в Кодоно на севере Италии зафиксировали необычайно большое количество случаев пневмонии.
Почему в Италии так много случаев инфицирования и смертей?
Италия сообщает о смертности выше среднего – на уровне 4 %. По данным Национального института здравоохранения, средний возраст пациентов, которые умерли, составляет 81 год.
Стоит отметить, что в Италии проживает очень много людей старше 65 лет – больше, чем в любой другой стране на Европейском континенте, поэтому смертность тут может быть выше.
Готово ли итальянское правительство к эпидемии?
Италия была первой страной Европейского союза, которая запретила полеты в и из Китая.
Однако запрет на поездки мог побудить путешественников использовать стыковочные рейсы без указания страны отправления.
Как правительство реагирует сейчас?
Согласно новому закону о карантине, людей могут штрафовать за въезд в страну или выезд за ее пределы без разрешения, хотя иностранцы могут приехать в Италию.
Все публичные мероприятия запрещены, а школы закрыты по всей стране. Общественные места, такие как спортивные залы, театры и кинотеатры, также закрыты.
Лицам, отказавшимся придерживаться превентивных мер, может грозить до трех месяцев тюремного заключения или штраф в размере 234 долларов США.
Стоит отметить, что в тюрьмах также запретили посещения, а это вызвало протесты в 27 исправительных учреждениях по всей стране.
Папа Римский
Папа Франциск в своих молитвах отдельно упомянул заключенных, зараженных коронавирусом.
“Мы продолжаем молиться за больных этой эпидемии. И сегодня особым образом я хотел бы помолиться за заключенных, наших братьев и сестер, находящихся в тюрьме”, – сказал он.
Австрия
Национальная австрийская железнодорожная система ÖBB прекратила пассажирские железнодорожные перевозки между Австрией и Италией с утра среды.
В Австрии зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом, но случаев смерти нет.
- Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair приостанавливает все авиасообщение с Италией из-за распространения китайского коронавируса.
- Лоукостер Wizz Air отменяет рейсы в Италию и Израиль из-за карантинных мер, принятых в этих странах в связи с распространением китайского коронавируса.
- 8 марта сообщалось, что в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.