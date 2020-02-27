В Министерстве иностранных дел украинцам дали ряд советов касательно того, как вести себя в Японии или Южной Корее, где резко возросло количество случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте консульской службы.

Япония

В МИД призвали украинцев в преклонном возрасте, а также тех, у кого есть некие хронические заболевания, избегать районов, где фиксировались случаи заражения. Также им не советуют контактировать с больными людьми и минимизировать посещение людных мест.

Если все же признаки заболевания появились, украинцы могут позвонить по телефону “горячей линии” Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (с территории Японии), +81-50-3816-2787 (из-за границы).

Южная Корея

В этой стране украинцам не рекомендую посещать такие города, как Тэгу и Чхондо. Эти территории объявлены зонами “специального ухода”.

Если есть симптомы заболевания, украинцы могут обратиться за помощью таким образом:

“По общенациональному номеру 1339 (для возможности выбора языка после набора 1339 необходимо набрать 4; доступные языки: английский, китайский, японский, русский, вьетнамский, тайский, малайский и индонезийский), по которым можно получить консультации и, в случае необходимости, сопровождение потенциальных пациентов в больницу”.

Если кто-то из украинцев заболеет, будучи на территории Южной Кореи, то ему окажут необходимую медицинскую помощь, а также лечение или госпитализацию – бесплатно.