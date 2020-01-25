В результате вспышки неизвестного коронавируса в Китае, по состоянию на 25 января, зафиксировано больше тысячи подтвержденных случаев инфикации, а также 41 летальный случай.

Об этом сообщает Reuters.

В Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили официальные данные.

За сутки количество летальных случаев выросло от 26 до 41.

Во всем мире уже насчитывают 1300 случаев инфицирования коронавирусом.

Также была зафиксирована первая смерть медработника, контактирующего с пациентами, зараженными коронавирусом. 62-летний врач Лян Вудонг из Уханя умер в пятницу.

В связи с распространением коронавируса, американская сеть кофеен Starbucks заявила, что закрывает все свои торговые точки в провинции Хубэй на неделю. Аналогичное решение приняли в McDonald’s. Рестораны быстрого питания закрыли в пяти городах провинции Хубэй.

О первом случае заражения объявили в Австралии. Туда прилетел 50-летний китайский гражданин. 19 января он прилетел на континент, а спустя несколько дней почувствовал недомогание. Сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице Мельбурна.

“Учитывая количество случаев, которые были обнаружены за пределами Китая, и значительный трафик из города Ухань в Австралию, не было неожиданностью, что мы получим такой случай. Это первый подтвержденный случай. Есть и другие случаи, которые проверяются каждый день, многие из них отрицательные, но я не удивлюсь, если у нас будут еще подтвержденные случаи”, – заявил главный медицинский директор Австралии Брендан Мерфи.

В США с признаками заражения коронавирусом в пятницу обратились 63 человека. У двоих из них случаи заражения подтвердили. Они накануне ездили в Ухань.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших. Уже в 13 городах провинции Хубэй (Китай) ограничили въезды и выезды, а также работу общественного транспорта из-за коронавируса.

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