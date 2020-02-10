#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Умерло 908 человек

По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек – за сутки умерли 97. По всему Китаю инфицированы 40 171 человек, а 187 518 находятся под медицинским наблюдением.

27 иностранцев в Китае дали положительный результат

По состоянию на утро понедельника в стране 27 иностранцев заражены коронавирусом. Двое из них умерли – один гражданин США, другой японец в возрасте 60 лет.

После лечения выписаны трое иностранцев, а 22 остаются в больнице.

Карта, где есть подтвержденные случаи заражения

В настоящее время зарегистрировано более 440 подтвержденных случаев заболевания в более чем 25 странах и территориях за пределами материкового Китая:

  • Австралия (не менее 15 случаев)
  • Бельгия (как минимум 1 случай)
  • Камбоджа (как минимум 1 случай)
  • Канада (не менее 7 случаев)
  • Финляндия (как минимум 1 случай)
  • Франция (не менее 6 случаев)
  • Германия (минимум 14 случаев)
  • Гонконг (не менее 36 случаев, 1 смерть)
  • Индия (минимум 3 случая)
  • Италия (минимум 3 случая)
  • Япония (не менее 162 случаев, в том числе 136 на карантине круизных лайнеров)
  • Макао (не менее 10 случаев)
  • Малайзия (не менее 17 случаев)
  • Непал (как минимум 1 случай)
  • Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть)
  • Россия (минимум 2 случая)
  • Сингапур (минимум 43 случая)
  • Южная Корея (минимум 27 случаев)
  • Испания (минимум 2 случая)
  • Шри-Ланка (минимум 1 случай)
  • Швеция (как минимум 1 случай)
  • Тайвань (не менее 18 случаев)
  • Таиланд (минимум 32 случая)
  • Объединенные Арабские Эмираты (минимум 7 случаев)
  • Великобритания (минимум 4 случая)
  • Соединенные Штаты (не менее 12 случаев)
  • Вьетнам (не менее 13 случаев)

На борту японского круизного лайнера подтверждено 136 случаев

Charly Triballeau/AFP/Getty Images

По сообщению капитана корабля Стефано Раверы, на борту лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Йокогаме, зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, общее количество случаев на судне достигло 136.

В Китае 8,2 % пациентов с коронавирусом выздоровели

По данным официальных лиц Национальной комиссии здравоохранения, из всех пациентов на материковом Китае, у которых подтверждено наличие коронавируса, 8,2 % были вылечены. По состоянию на 27 января только 1,3 % пациентов вылечились.

Также сообщается, что группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения посетит Китай, чтобы обменяться идеями по сдерживанию вируса.

В Украине нет коронавируса

По состоянию на 10 февраля в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Круизное судно Westerdam наконец-то пришвартуется в четверг

Круизный лайнер Westerdam, на борту которого более 2000 человек, в этот четверг пришвартовался в тайском городе Лаем Чабанг. Ранее судно отказались принять Япония, Филиппины и Тайвань из-за опасений коронавируса.

Tim Rue/Bloomberg via Getty Images

Судно, эксплуатируемое Holland America, планировало завершить свой маршрут в Иокогаме, Япония, 15 февраля, но ему было отказано во въезде в любой японский порт, несмотря на то, что на борту не было подтвержденных случаев коронавируса.

Holland America заявляет, что гости лайнера получат 100% компенсацию за текущую поездку.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.