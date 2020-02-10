В Китае за сутки, с 9 по 10 февраля, от коронавируса умерли 97 человек. Таким образом общее количество жертв достигло 908 человек.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Умерло 908 человек

По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек – за сутки умерли 97. По всему Китаю инфицированы 40 171 человек, а 187 518 находятся под медицинским наблюдением.

27 иностранцев в Китае дали положительный результат

По состоянию на утро понедельника в стране 27 иностранцев заражены коронавирусом. Двое из них умерли – один гражданин США, другой японец в возрасте 60 лет.

После лечения выписаны трое иностранцев, а 22 остаются в больнице.

Карта, где есть подтвержденные случаи заражения

В настоящее время зарегистрировано более 440 подтвержденных случаев заболевания в более чем 25 странах и территориях за пределами материкового Китая:

Австралия (не менее 15 случаев)

Бельгия (как минимум 1 случай)

Камбоджа (как минимум 1 случай)

Канада (не менее 7 случаев)

Финляндия (как минимум 1 случай)

Франция (не менее 6 случаев)

Германия (минимум 14 случаев)

Гонконг (не менее 36 случаев, 1 смерть)

Индия (минимум 3 случая)

Италия (минимум 3 случая)

Япония (не менее 162 случаев, в том числе 136 на карантине круизных лайнеров)

Макао (не менее 10 случаев)

Малайзия (не менее 17 случаев)

Непал (как минимум 1 случай)

Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть)

Россия (минимум 2 случая)

Сингапур (минимум 43 случая)

Южная Корея (минимум 27 случаев)

Испания (минимум 2 случая)

Шри-Ланка (минимум 1 случай)

Швеция (как минимум 1 случай)

Тайвань (не менее 18 случаев)

Таиланд (минимум 32 случая)

Объединенные Арабские Эмираты (минимум 7 случаев)

Великобритания (минимум 4 случая)

Соединенные Штаты (не менее 12 случаев)

Вьетнам (не менее 13 случаев)

На борту японского круизного лайнера подтверждено 136 случаев

По сообщению капитана корабля Стефано Раверы, на борту лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Йокогаме, зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, общее количество случаев на судне достигло 136.

В Китае 8,2 % пациентов с коронавирусом выздоровели

По данным официальных лиц Национальной комиссии здравоохранения, из всех пациентов на материковом Китае, у которых подтверждено наличие коронавируса, 8,2 % были вылечены. По состоянию на 27 января только 1,3 % пациентов вылечились.

Также сообщается, что группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения посетит Китай, чтобы обменяться идеями по сдерживанию вируса.

В Украине нет коронавируса

По состоянию на 10 февраля в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Круизное судно Westerdam наконец-то пришвартуется в четверг

Круизный лайнер Westerdam, на борту которого более 2000 человек, в этот четверг пришвартовался в тайском городе Лаем Чабанг. Ранее судно отказались принять Япония, Филиппины и Тайвань из-за опасений коронавируса.

Судно, эксплуатируемое Holland America, планировало завершить свой маршрут в Иокогаме, Япония, 15 февраля, но ему было отказано во въезде в любой японский порт, несмотря на то, что на борту не было подтвержденных случаев коронавируса.

Holland America заявляет, что гости лайнера получат 100% компенсацию за текущую поездку.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.