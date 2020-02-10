#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.
Умерло 908 человек
По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек – за сутки умерли 97. По всему Китаю инфицированы 40 171 человек, а 187 518 находятся под медицинским наблюдением.
27 иностранцев в Китае дали положительный результат
По состоянию на утро понедельника в стране 27 иностранцев заражены коронавирусом. Двое из них умерли – один гражданин США, другой японец в возрасте 60 лет.
После лечения выписаны трое иностранцев, а 22 остаются в больнице.
Карта, где есть подтвержденные случаи заражения
В настоящее время зарегистрировано более 440 подтвержденных случаев заболевания в более чем 25 странах и территориях за пределами материкового Китая:
- Австралия (не менее 15 случаев)
- Бельгия (как минимум 1 случай)
- Камбоджа (как минимум 1 случай)
- Канада (не менее 7 случаев)
- Финляндия (как минимум 1 случай)
- Франция (не менее 6 случаев)
- Германия (минимум 14 случаев)
- Гонконг (не менее 36 случаев, 1 смерть)
- Индия (минимум 3 случая)
- Италия (минимум 3 случая)
- Япония (не менее 162 случаев, в том числе 136 на карантине круизных лайнеров)
- Макао (не менее 10 случаев)
- Малайзия (не менее 17 случаев)
- Непал (как минимум 1 случай)
- Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть)
- Россия (минимум 2 случая)
- Сингапур (минимум 43 случая)
- Южная Корея (минимум 27 случаев)
- Испания (минимум 2 случая)
- Шри-Ланка (минимум 1 случай)
- Швеция (как минимум 1 случай)
- Тайвань (не менее 18 случаев)
- Таиланд (минимум 32 случая)
- Объединенные Арабские Эмираты (минимум 7 случаев)
- Великобритания (минимум 4 случая)
- Соединенные Штаты (не менее 12 случаев)
- Вьетнам (не менее 13 случаев)
На борту японского круизного лайнера подтверждено 136 случаев
По сообщению капитана корабля Стефано Раверы, на борту лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Йокогаме, зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом.
Таким образом, общее количество случаев на судне достигло 136.
В Китае 8,2 % пациентов с коронавирусом выздоровели
По данным официальных лиц Национальной комиссии здравоохранения, из всех пациентов на материковом Китае, у которых подтверждено наличие коронавируса, 8,2 % были вылечены. По состоянию на 27 января только 1,3 % пациентов вылечились.
Также сообщается, что группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения посетит Китай, чтобы обменяться идеями по сдерживанию вируса.
В Украине нет коронавируса
По состоянию на 10 февраля в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Круизное судно Westerdam наконец-то пришвартуется в четверг
Круизный лайнер Westerdam, на борту которого более 2000 человек, в этот четверг пришвартовался в тайском городе Лаем Чабанг. Ранее судно отказались принять Япония, Филиппины и Тайвань из-за опасений коронавируса.
Судно, эксплуатируемое Holland America, планировало завершить свой маршрут в Иокогаме, Япония, 15 февраля, но ему было отказано во въезде в любой японский порт, несмотря на то, что на борту не было подтвержденных случаев коронавируса.
Holland America заявляет, что гости лайнера получат 100% компенсацию за текущую поездку.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.