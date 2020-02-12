По состоянию на 12 февраля, от вспышки коронавируса умерли 1113 человек на территории материкового Китая. В целом, за сутки, о заражении коронавирусом стало известно у 2 тысяч 15 человек.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

По сообщению Reuters, количество погибших от вспышки коронавируса в Китае достигло 1113 человек. То есть за сутки умерли 97 человек.

В Хубэе, эпицентре распространения коронавируса, за сутки сообщили о 94 смертельных случаях, а в Ухане – 72.

При этом, на всей территории Китая было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных случая инфикации.

Медики отметили, что это самый низкий показатель с начала месяца.

В целом, во всем мире, заразились свыше 44,5 тысяч человек.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число смертельных случаев от заражения коронавирусом достигло 1115 человек.

Успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 4793 человека.

ВОЗ определилась с названием для нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу, вспышка которого наблюдается в Китае.

Новый коронавирус, эпидемия которого наблюдается в Китае, получил название COVID-19. Эта аббревиатура расшифровывается как “corona virus disease 2019”.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, название было необходимо для того, чтобы избежать неточных и стигматизирующих формулировок.

“Нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием. Наличие имени имеет значение для предотвращения использования других имен, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса”, — отметил он.

Стартовали тестирования вакцины от коронавируса COVID-19

Китайские медики разработали вакцину от нового коронавируса. Препарат уже тестируется на мышах.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (Шанхай) и фармкомпания Stermirna Therapeutics Co., Ltd. разработали вакцину от нового коронавируса, вспышка которого наблюдается в Китае.

Это произошло спустя две недели после того, как исследователям удалось успешно выделил первый штамм нового коронавируса.

В воскресенье, 9 февраля, образцы вакцины были введены 100 мышам. Дальше будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях.

Хотя цикл разработки и производства вакцин такого типа короче, чем у традиционных вакцин, специалисты предупредили, что тестирование на животных — одна из ранних стадий ее разработки. Далее предстоит сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся растет

Еще 39 человек, включая одного сотрудника, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Коронавирус в Украине

Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти человек с подозрением на коронавирус.

Речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые контактировали с ними.

В настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок. Эти медизделия выпускаются на четырех предприятиях, которые заявили о готовности обеспечить поставки в необходимых объемах.

Помимо этого, Минздрав обратился к местным органам власти, которые должны обеспечить необходимый объем защитных масок.