За последние сутки количество зараженных коронавирусом возросло до 77 тысяч 661 человека. Из них 2360 – погибли, свыше 20 тысяч – выздоровели и выписаны из больниц. Медики зафиксировали первую смерть от коронавируса в Италии, а также отметили резкий скачек заражений в Южной Корее.

#Буквы собрали всю актуальную информацию на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано 2360 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек.

Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290.

Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек. Власти сообщили о шестикратном росте числа случаев вирусного заболевания за четыре дня.

Представители органов здравоохранения США заявили, что готовятся к возможному распространению коронавируса. Это, по их мнению, может стать причиной закрытия школ и предприятий.

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что за сутки 109 человек погибли на материковом Китае.

Вспышка коронавируса в Италии

Власти северной Италии распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.

Проверки на наличие вируса пятерых врачей и еще 10 человек дали положительный результат в Ломбардии.

Еще два случая подтверждены в области Венето. Кроме того, по данным региона Ломбардия, около 250 человек находились в изоляции, а 60 сотрудников Unilever были проверены на наличие вируса.

Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе.

Более 50 тысяч человек попросили оставаться дома в соответствующих районах, а все общественные мероприятия, такие как карнавальные торжества, церковные мессы и спортивные соревнования, были запрещены на срок до недели.

Первичное тестирование еще троих человек дало положительный результат на коронавирус, ожидаются окончательные результаты.

Также в Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа, и второй смертельный случай в Европе.

Умер мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан. Он скончался в больнице вечером пятницы, 21 февраля. Всего в этом регионе было двое человек, у которых было выявлено заболевание. Умершим оказался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание.

В Израиле подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Израиле медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась женщина, которую власти эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в четверг.

Информацию обнародовали в министерстве здравоохранения Израиля.

Женщина, заразившаяся коронавирусом, была в числе 11 эвакуированных израильских граждан. Сейчас она с остальными пассажирами лайнера на карантине. Ее изолировали в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля.

14 американцев эвакуировали с Diamond Princess, несмотря на симптомы коронавируса

В понедельник, 17 февраля, США эвакуировали своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. В процессе у 14 из 328 туристов медики обнаружили симптомы коронавируса. По прибытии в США, заражение подтвердили у 11 человек.

В двух самолетах Boeing 747, предназначенных для эвакуации граждан, было 18 посадочных мест, закрытых специальным пластиковым материалом с четырех сторон.

После того как самолеты с американцами прибыли в США, всех пассажиров поместили в карантин, а тех, у кого были симптомы коронавируса, проверили повторно. У 11 из них заражение подтвердилось. У двоих пассажиров заражение не подтвердилось и один все еще ждет результатов.

“Битва патогенов”: в Китае создали мобильную игру о коронавирусе

В Китае набирает популярности мобильная игра “Битва патогенов” (Battle of Pathogens) о коронавирусе в мессенджере WeChat.

Эта игра довольно похожа на популярную Fruit Ninja. Если в первой нужно расправляться с падающими фруктами, то здесь – с патогенами.

Во время игры, в зависимости от сложности уровня, эти вирусы активно видоизменяются и размножаются. Те вирусы, которые “выжили”, атакуют игрока. Из-за этого у него повышается “температура” тела.

Есть один способ “противостоять вирусам” – использовать медицинские маски и дезинфекторы.

Создание игры профинансировало китайское правительство. Ее создали для того, чтобы пропагандировать профилактику коронавируса, а также – популярно объяснить, как обезопасить себя от возможного заражения.

После прохождения каждого уровня игрок может прочитать полезную информацию и практические советы, связанные с профилактикой коронавируса.

Коронавирус в Украине

Порядка 60% украинцев считают коронавирус страшным заболеванием, которое угрожает человечеству. При этом более 50% не обращаются к докторам, заболев гриппом.

Так, 61,7% опрошенных считают, что коронавирус — опасный вирус, который угрожает человечеству, еще 11,1% затрудняются оценить, насколько его распространение опасно.

В СМИ рассказали, как волонтеры привезли еду в санаторий Новых Санжар украинцам, эвакуированным из Китая.

На опубликованной фотографии видны гранаты, апельсины, кофе, конфеты и кока-кола.

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которую не эвакуировали из китайского Уханя по причине того, что она хотела лететь с собакой.

“Вы же в Китае сейчас находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку отказались взять. Я недавно об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я вам лично позвонил. Мы обязательно найдем средства и способы… Я просто узнал недавно про эту проблему, что не хотели брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за этой ситуации… Мы найдем способ и вас обязательно вернем”, – сказал Президент.