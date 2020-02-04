Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV из Китая за последние сутки превысило отметку 19 тысяч. При этом количество летальных случаев равно 425.

#Буквы собрали всю информацию о коронавирусе, известную на данный момент.

Органы здравоохранения провинции Хубэй проинформировали о том, что количество смертей зафиксировано на отметке 414. Общее количество зараженных – 13,5 тысяч человек.

В целом, за сутки 3 февраля в Китае умерли 64 пациента, зараженных коронавирусом.

Всего в Китае умерли 425 человек. Летальный случай также зафиксирован на Филиппинах.

Кроме этого, за прошедшие сутки было подтверждено 2345 новых случаев заражения.

Среди госпитализированных пациентов в провинции Хубэй 576 человек находятся в критическом состоянии.

При этом, общее количество инфицированных во всем мире более 19 тысяч человек.

Американские эксперты помогут бороться с коронавирусом в Китае

Пресс-секретарь Белого дома Джад Дир сообщил, что Китай согласился на предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.

“Китай принял предложение США включить группу экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китай, чтобы узнать больше о борьбе с вирусом и бороться с ним”, – сказал он.

При этом в США один из госпитализированных пациентов сумел преодолеть вирус и выписан из больницы.

В Германии зафиксировали 11 случай заражения

В Баварии был выявлен новый случай вируса, в результате чего общее число случаев заболевания в Германии достигло 11.

Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Баварии.

По данным Государственного управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, одиннадцатый случай был выявлен у ребенка из района Траунштайн, у которого был обнаружен положительный результат только через неделю после того, как вирусом заразился его отец.

Забастовка медиков в больницах Гонконга

Администрация больницы Гонконга (HA) призвала работников здравоохранения вернуться к работе после того, как в понедельник они начали забастовку.

В заявлении, опубликованном в понедельник, администрация призвала «всех работников здравоохранения, участвующих в акции, как можно скорее вернуться к работе, чтобы избежать дальнейшего воздействия на услуги государственных больниц и лечение пациентов».

Как известно, в понедельник профсоюз медицинских работников государственных больниц Гонконга начал забастовку, в которой приняли участие не менее 2 400 человек.

До этого профсоюз обратился к правительству с просьбой удовлетворить их требования, в том числе запретить въезд всех путешественников из Гонконга из материкового Китая, принять меры по обеспечению поставок масок для лица, обеспечить изоляторы и достаточную поддержку для персонала, работающего в них, и расследовать случаи пациентов, самовольно покидающих больницы.

Жизнь в изолированном Ухане

Граждане США, которые не смогли уехать из закрытого на карантин китайского города Ухань, сняли видеоблоги о том, как им живется в изоляции.

В Ухане построили больницу за 10 дней

В китайском городе Ухань, где наблюдается вспышка заражения новым коронавирусом, за 10 дней построили новую больницу. Учреждение уже принимает пациентов.

В понедельник, 3 февраля, мэр Уханя Чжоу Сянвань официально передал новый госпиталь военным, которые будут отвечать за операции.

При этом последние приготовления заканчивались в тот же день. Строители в касках, медперсонал в защитных костюмах, а также мужчины и женщины в военной форме еще в полдень суетились вокруг пыльной площадки.

Посылки из Китая

В “Укрпочте” заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены из-за сокращения авиарейсов в эту страну.

“Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Приносим извинения за временные неудобства”, – говорится в сообщении.

В “Укрпочте” отметили, что доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Коронавирус 2019-nCoV в Украине

Двух человек, вернувшихся из Китая в аэропорт “Борисполь”, госпитализировали с подозрением на коронавирус 2019-nCoV — им установили предварительный диагноз ОРВИ.

2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из города Санья (КНР) с 128 пассажирами и 21 членами экипажа на борту. По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить с ними медико-санитарное наблюдения.

“По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве”, — сообщили в Минздраве.

В Китае рухнул фондовый рынок

В Китае рухнул фондовый рынок почти сразу после открытия торгов.

Индекс национальных запасов упал почти на 8 %, товарные фьючерсы от железной руды до сырой нефти упали к уровню дневного лимита, а курс юаня ослаб более чем на 1 %.

Чиновники пытались предотвратить панические распродажи, вводя ликвидность на денежный рынок и призывая к спокойствию. Но инвесторы, обеспокоенные растущим числом смертей от коронавируса, стремятся уйти с китайского рынка.