Китайский коронавирус 2019-nCov продолжает распространяться. За эти сутки от осложнений в результате заболевания умерли 65 человек.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Количество зараженных новым типом коронавируса во всем мире составляет 24 тысячи 503 человека.

Распространение коронавируса 2019-nCov

Карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса свидетельствует о том, что вирус продолжает распространяться.

За последние сутки умерли 65 человек.

Случаи заражения коронавирусом официально подтвердили в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Корее, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, на Филиппинах, Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке и России.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавируса.

В отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что число зараженных новым китайским коронавирусом до 20,6 тысячи человек.

В Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 тыс. 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилые люди с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека – в Италии, в России и Великобритании, по 1 – в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

В специальном административном районе Китая Гонконге скончался первый пациент, заразившийся новым коронавирусом.

39-летний мужчина скончался 4 февраля в больнице принцессы Маргарет в Гонконге.

На территории Австралии подтвердили 13-й случай заражения новым коронавирусом, вспышка которого наблюдается в Китае. Среди заболевших есть ребенок.

В штате Квинсленд на северо-востоке Австралии подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом. Новый пациент — 8-летний ребенок из китайского города Ухань, который путешествовал по Австралии в составе туристической группы. Ранее в Квинсленде госпитализировали двоих взрослых — 44-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Они также были членами этой туристической группы.

Заболевший мальчик — первый ребенок на континенте, которому поставлен диагноз “коронавирус”. Всего количество подтвержденных случаев инфицирования 13.

Сейчас ребенок находится в изоляции в университетской больнице Голд-Коста, его состояние оценивают, как стабильное.

Китайский коронавирус пока не признали пандемией

“В настоящее время речь не идет о пандемии. У нас – эпидемия с многочисленными очагами (распространения – Ред.)”, – заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриа.

Пандемия – это сильная эпидемия, распространившаяся в мировых масштабах. В 2009 году ВОЗ признавала пандемией распространение вируса гриппа H1N1, известного как “свинной грипп”.

В Китае разработали приложение для отслеживания распространения коронавируса

Жители Китая пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.

Приложение называется YiKuang, то есть “Эпидемическая ситуация”. Оно географически охватывает южные города Шэньчжэнь и Гуанчжоу, а также девять других городов в провинции.

“Просмотр карты – это психологический комфорт. Вы не можете гарантировать, что не будет новых случаев, но вы можете избежать области, которая уже поражена”, – отметили создатели приложения.

Волонтеры помогают обновлять карту, поскольку правительство ежедневно публикует обновленные данные.

Из Китая вывезли всех украинцев

4 февраля, авиакомпания МАУ осуществила последний запланированный рейс из Китая и вывезла всех украинских туристов.

“Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья – Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания и туроператор согласовали приостановлении рейсов до нормализации ситуации в регионе.

Сразу после прибытия рейса в Международный аэропорт “Борисполь” врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будет утилизирована.

Коронавирус в Украине

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая нового коронавируса.

“По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV (китайским коронавирусом, – ред.). Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии”, – отметили в Минздраве.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в среду, 5 февраля, в Украину должны доставить тест-системы для диагностики китайского коронавируса (2019-nCoV).