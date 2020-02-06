Количество летальных случаев в результате заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV возросло до 564 человек.

#Буквы собрали всю основную информацию на сегодняшний день.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, от коронавируса удалось вылечиться 1124 людям.

563 смерти от коронавируса зафиксировали только на материковом Китае.

Во всем мире из больниц успешно выписались порядка тысячи человек.

Органы здравоохранения Китая сообщили, что за сутки умерли 73 человека.

Несмотря на общую тенденцию к выздоровлению, количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 28 тысяч 18 человек. За сутки, только в Китае, подтвердили 3 тысячи 694 случаев инфикации.

80 % заболевших и умерших – жители провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса.

Другие смертельные случаи в среду были зафиксированы в городе Тяньцзине, северо-восточной провинции Хэйлунцзян и провинции Гуйчжоу на юго-западе.

В Ухане открыли больницу, построенную за 10 дней

Больница Хуошеншань (Huoshenshan), которую всего за 10 дней построили в китайском городе Ухань, начала принимать пациентов.

Здание площадью 25 000 кв. м строилось для снижения нагрузки на больницы в провинции Хубэй – эпицентре чрезвычайной ситуации. Власти отмечают, что объект в Ухане был построен по образцу больницы Сяотаншань в Пекине, которую соорудили из сборных конструкций всего за неделю для лечения пациентов, инфицированных ОРВИ в 2003 году, когда погибли 349 человек.

В воскресенье двухэтажное здание было передано армии и укомплектовано 1400 военными медиками, которые имеют опыт работы с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола.

По данным государственной газеты China Daily, в учреждение уже прибыло 50 пациентов.

Коронавирус на лайнере Diamond Princess: на борту находятся 25 украинцев

В порту японского города Иокогама поместили на двухнедельный карантин круизный лайнер Diamond Princess (“Бриллиантовая принцесса”), на борту которого находятся примерно 3700 человек.

Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 граждан Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера.

Зеленский выразил поддержку китайцам в связи с коронавирусом

Президент Украины Зеленский в письме лидеру Китая Си Цзиньпину выразил поддержку и соболезнования китайскому народу в связи с эпидемией атипичного коронавируса.

“В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни”, – сказано в письме Зеленского руководителю Китая.

При этом Президент Украины также пожелал больным скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что Китайская Народная Республика преодолеет болезнь.

“В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины”, – заявил Зеленский.

На борьбу с коронавирусом ВОЗ нужно $675 миллионов

Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.

“Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников”, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

Стратегический план реагирования на новое заболевание рассчитан на период феврале-апреле 2020 года.

Коронавирус в Украине

В Украину доставили разработанные в Германии тест-системы для диагностики китайского коронавируса (2019-nCoV).

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, которые “соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению болезни”. То есть, только пациентам с подозрением на заражение коронавирусом.

Украинцев, которых эвакуируют из китайского Уханя, разместят в больницах на время инкубационного периода атипичного коронавируса 2019nCoV.

Срок карантина для китайского коронавируса может составлять от 2 до 10 дней.

Окончательная дата эвакуации граждан Украины из китайского Уханя (эпицентра вируса) пока еще не определена.