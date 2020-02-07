В результате эпидемии коронавируса из Китая число умерших от заболевания возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 людей.

#Буквы собрали информацию о коронавирусе, известную на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом возросло до 31 тысячи 388 человек.

На территории материкового Китая зафиксировано 634 смерти.

Успешно выписали из больниц 1543 человека.

“По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц”, – указано в сообщении.

В целом за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Также за последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.

Врач из Уханя, заболевший коронавирусом, скончался в больнице

6 февраля стало известно, что медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и находился в крайне тяжелом состоянии.

Он пережил как минимум одну остановку сердца, после чего медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Около 19 часов (2:58 по местному времени) он скончался.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight “whistleblowers” who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020



В Китае коронавирус обнаружили у новорожденного

В Китае новый атипичный коронавирус обнаружили у ребенка в возрасте 30 часов от рождения.

Его мать была инфицирована и в данный момент врачи стараются установить, передается ли вирус внутриутробно. Ребенок, у которого был диагностирован коронавирус, находится в стабильном состоянии. За ним наблюдают врачи. По их мнению, коронавирус мог передаться от матери к ребенку внутриутробно, либо же в результате просто тесного контакта.

Саудовская Аравия ввела запрет на поездки в Китай

Правительство Саудовской Аравии ввел запрет на поездки своим гражданам в Китай через коронавирус 2019-ncov.

“Главное управление по вопросам паспортов объявило о прекращении поездок граждан и эмигрантов в Китайскую Народную Республику в рамках внедрения медико-санитарных процедур, принятых в Королевстве Саудовская Аравия для предотвращения нового коронавируса”, – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский сообщил, что тест-системы для диагностики нового коронавируса закуплены за средства госбюджета на сумму 40 тыс. грн.

“Реагенты в составе тест-систем позволяют провести диагностику на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимальным профилем выявления для достоверного определения этого вида коронавируса. Системы позволят протестировать 25-30 пациентов”, – объяснил Скипальский.

Среди первых 10 случаев инфицирования китайским коронавирусом на лайнере в Японии украинцев нет.

В Украине на данный момент не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции.