#Буквы собрали информацию о коронавирусе, известную на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом возросло до 31 тысячи 388 человек.

На территории материкового Китая зафиксировано 634 смерти.

Успешно выписали из больниц 1543 человека.

“По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц”, – указано в сообщении.

В целом за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Также за последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.

6 февраля стало известно, что медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и находился в крайне тяжелом состоянии.

Он пережил как минимум одну остановку сердца, после чего медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Около 19 часов (2:58 по местному времени) он скончался.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight “whistleblowers” who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020