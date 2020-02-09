#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.
811 человек умерли от вируса
Государственный комитет по делам здравоохранения Китая заявил, что количество смертей от коронавируса в стране увеличилось до 811 человек. Так, за сутки произошло 89 новых летальных случая. 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии.
Второй случай заболевания в Испании
Национальный центр микробиологии Испании подтвердил второй случай заболевания коронавирусом. Это один из четырех человек, который был в контакте с зараженным гражданином Франции. Все четверо находятся под наблюдением.
“Национальный центр микробиологии проанализировал образцы этих четырех человек. Один из них дал положительный результат на коронавирус, в то время как остальные три дали отрицательный результат”, – говорится в заявлении испанского министерства здравоохранения в воскресенье.
В Китае предлагают деньги тем, кто сам «сдастся» медикам
Правительственные чиновники в провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, отчаянно пытаются найти способы остановить распространение инфекции.
В округе Фансянь этой провинции решили платить больным, кто самостоятельно сообщит медикам о своем плохом самочувствии.
Пациенты с высокой температурой и другими симптомами получат 1000 юаней (142 доллара США).
Предложение действительно только с сегодняшнего дня до 18 февраля.
В Китае переименовали коронавирус
Национальная комиссия по здравоохранению Китая решила дать новое временное название коронавирусу, а все из-за жалоб жителей города Уханя.
Указание в названии города очень расстраивало жителей Уханя. Поэтому китайские официальные лица заявили, что вирус будет временно называться NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония).
Коронавирус nCoV 2019 хуже повлияет на экономику Гонконг, чем SARS
С точки зрения внутренних факторов, посетители материка в настоящее время составляют 78 % всех посетителей Гонконга. В последние годы на долю туризма приходится 32 % общего объема услуг в Гонконге, что выше чем на 21% в течение периода атипичной пневмонии SARS.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.