По состоянию на начало суток 9 февраля, количество смертей от коронавируса в Китае увеличилось до 811 человек.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

811 человек умерли от вируса

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая заявил, что количество смертей от коронавируса в стране увеличилось до 811 человек. Так, за сутки произошло 89 новых летальных случая. 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии.

Второй случай заболевания в Испании

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил второй случай заболевания коронавирусом. Это один из четырех человек, который был в контакте с зараженным гражданином Франции. Все четверо находятся под наблюдением.

“Национальный центр микробиологии проанализировал образцы этих четырех человек. Один из них дал положительный результат на коронавирус, в то время как остальные три дали отрицательный результат”, – говорится в заявлении испанского министерства здравоохранения в воскресенье.

В Китае предлагают деньги тем, кто сам «сдастся» медикам

Правительственные чиновники в провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, отчаянно пытаются найти способы остановить распространение инфекции.

В округе Фансянь этой провинции решили платить больным, кто самостоятельно сообщит медикам о своем плохом самочувствии.

Пациенты с высокой температурой и другими симптомами получат 1000 юаней (142 доллара США).

Предложение действительно только с сегодняшнего дня до 18 февраля.

В Китае переименовали коронавирус

Национальная комиссия по здравоохранению Китая решила дать новое временное название коронавирусу, а все из-за жалоб жителей города Уханя.

Указание в названии города очень расстраивало жителей Уханя. Поэтому китайские официальные лица заявили, что вирус будет временно называться NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония).

Коронавирус nCoV 2019 хуже повлияет на экономику Гонконг, чем SARS

С точки зрения внутренних факторов, посетители материка в настоящее время составляют 78 % всех посетителей Гонконга. В последние годы на долю туризма приходится 32 % общего объема услуг в Гонконге, что выше чем на 21% в течение периода атипичной пневмонии SARS.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.