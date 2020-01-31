Об этом сообщает Reuters.
Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ухане, то есть на территории материкового Китая, возросло до 9 692 человек.
Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения выросло почти на 2 тысячи за день.
Число погибших от коронавируса только на территории Китая достигло 213, при этом 42 новых смертельных случая зафиксировали именно в провинции Хубэй – эпицентре вспышки.
Также стоит отметить, что около ста случаев зафиксировали в 18 странах.
Власти Афганистана и Ирака присоединились к мировому сообществу с призывом не посещать Китай и, в частности, Ухань, из-за нового коронавируса.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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